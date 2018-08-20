РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал, как теплые зимы влияют на миграцию ядовитых пауков

02300
CC0 / JakeWilliamHeckey / Тарантул. Архивное фотоТарантул. Архивное фото
CC0 / JakeWilliamHeckey /
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мягкие зимы без сильных морозов способствуют расселению на север ядовитых пауков, клещей и опасных южных насекомых, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Макросъемка: жало шершня
Боль как от пулевого ранения. Насекомые с самыми болезненными укусами

Как сообщили СМИ Воронежской области, жители Верхнехавского района рассказали о появлении в их домах и квартирах крупных ядовитых пауков размером до 3,5 сантиметров. Южнорусский тарантул (он же мизгирь) водится в полупустынях и засушливых районах.

"Меньшее количество суровых зим и сильных морозов приводит к тому, что количество насекомых увеличивается, и они продвигаются на север. При морозах погибает большинство насекомых-пришельцев, зимующих на новых местах, а если таких морозов нет, то происходит дальнейшее расселение", — сказал Кокорин.

Как объяснил эксперт, летом южные пауки могут продвинуться на север, но при морозах не способны там закрепиться, а мягкие зимы, напротив, способствуют их выживаемости и умножению популяции из года в год.

"Происходит это примерно так: в каждые сильные морозы погибает около 20% от зимующих насекомых, если такие морозы случились четыре раза, то погибли 80%. Если в следующий год снова случаются сильные морозы, то насекомые снова сильно гибнут, и им уже не до продвижения в новые места", — объяснил Кокорин.

Засуха. Архивное фото
CC0 / daeron / Засуха
Ученые раскрыли связь между засухами и убийствами римских императоров

Он также рассказал, что в Архангельской области еще в 1970-х годах совсем не было клещей, затем в начале 1990-х годов они начали потихоньку "захватывать" регион, передвигаясь из Вологодской области. Клещи, которые также являются пауками, принесли с собой энцефалит и другие опасные инфекционные заболевания.

"Пауки могут преодолеть разными способами — пешком или на ком-то — сотни километров", — добавил климатолог.

Самые страшные животные по версии WWF
© Фото : WWF-Canon/Wim van PasselБелый медведь - самый крупный наземный хищник планеты. Его длина достигает 3 метров, а вес – 1 тонны. Белый медведь - очень опасный хищник. Когда ни о чем не подозревающее морское животное высунет голову из моря, медведь оглушает его лапой и вытаскивает на льдину. Может напасть и на суше. Люди медведю мало интересны. Но из-за изменения климата медведям приходится все чаще выходить на сушу в поисках пропитания. Поэтому WWF создал "Медвежий патруль" - бригады из местных жителей, которые отгоняют медведей от поселков, чтобы сохранить жизнь и тем, и другим.Белый медведь с окровавленной пастью. Норвегия
© Фото : WWF-Canon/Wim van Passel
Белый медведь - самый крупный наземный хищник планеты. Его длина достигает 3 метров, а вес – 1 тонны. Белый медведь - очень опасный хищник. Когда ни о чем не подозревающее морское животное высунет голову из моря, медведь оглушает его лапой и вытаскивает на льдину. Может напасть и на суше. Люди медведю мало интересны. Но из-за изменения климата медведям приходится все чаще выходить на сушу в поисках пропитания. Поэтому WWF создал "Медвежий патруль" - бригады из местных жителей, которые отгоняют медведей от поселков, чтобы сохранить жизнь и тем, и другим.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Edwin GiesbersУ сотрудников Фонда были сомнения, считать ли страшным животным китоглава. В итоге птица, рост которой больше метра, все же попала в список. Клюв китоглава почти не оставляет шанса рыбам, которых он поедает. Это одна из немногих птиц, у которой глаза расположены не по сторонам, а спереди, что делает ее взгляд поистине демоническим.Портрет китоглава
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Edwin Giesbers
У сотрудников Фонда были сомнения, считать ли страшным животным китоглава. В итоге птица, рост которой больше метра, все же попала в список. Клюв китоглава почти не оставляет шанса рыбам, которых он поедает. Это одна из немногих птиц, у которой глаза расположены не по сторонам, а спереди, что делает ее взгляд поистине демоническим.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Alex MustardБольшая белая акула, или акула-людоед, главный герой фильма "Челюсти". Это самая опасная для человека акула. Ее длина обычно превышает 4 метра, а мощь челюстей в сочетании с острыми зубами делает ее укус фатальным для большинства жертв. Однако, как известно, больше людей в мире погибает при использовании тостера, а не при нападении любых акул. Зато сама белая акула быстро вымирает: осталось только 3500 особей.Белая акула в Карибском море
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Alex Mustard
Большая белая акула, или акула-людоед, главный герой фильма "Челюсти". Это самая опасная для человека акула. Ее длина обычно превышает 4 метра, а мощь челюстей в сочетании с острыми зубами делает ее укус фатальным для большинства жертв. Однако, как известно, больше людей в мире погибает при использовании тостера, а не при нападении любых акул. Зато сама белая акула быстро вымирает: осталось только 3500 особей.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Anup ShahПо опросу Animal Planet, тигр – самое любимое животное людей. Он обогнал даже собак. Действительно, кто не умиляется при виде пушистого тигренка с большими глазами? Но это и один из самых опасных хищников планеты. Из наземных животных, в размерах тигра превосходят только медведи. Люди всегда боялись тигра, восхищались им и завидовали ему. Именно поэтому тигры стали исчезающим видом. Кто-то убивает их ради частей тела – считается, что лекарства из тигра делают человека таким же сильным. Кто-то убивает ради красивой шкуры. Если вы хотите помочь спасти тигра от вымирания, присоединяйтесь к WWF на сайте wwf.ru/tiger.Бенгальский тигр. Индия
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Anup Shah
По опросу Animal Planet, тигр – самое любимое животное людей. Он обогнал даже собак. Действительно, кто не умиляется при виде пушистого тигренка с большими глазами? Но это и один из самых опасных хищников планеты. Из наземных животных, в размерах тигра превосходят только медведи. Люди всегда боялись тигра, восхищались им и завидовали ему. Именно поэтому тигры стали исчезающим видом. Кто-то убивает их ради частей тела – считается, что лекарства из тигра делают человека таким же сильным. Кто-то убивает ради красивой шкуры. Если вы хотите помочь спасти тигра от вымирания, присоединяйтесь к WWF на сайте wwf.ru/tiger.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/David ShaleДлиннорогий саблезуб. Угольно-черная шершавая кожа и гигантская голова со множеством клыков. Некоторые считают эту хищную рыбу самым страшным животным мира.Рыба из рода Саблезубы. Атлантический океан
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/David Shale
Длиннорогий саблезуб. Угольно-черная шершавая кожа и гигантская голова со множеством клыков. Некоторые считают эту хищную рыбу самым страшным животным мира.
© Фото : WWF/Wild Wonders of Europe/Magnus LundgrenПолосатая зубатка. У этой рыбы длинное, скользкое тело и удивительные зубы. На нижней и верхней челюсти - от 4 до 6 клыкообразных, мощных зубов конической формы, а за ними еще несколько рядов зубов. Хотя сложно сказать, страшная она или скорее смешная. Люди зубатку активно вылавливают, поэтому ее численность быстро сокращается.Мурена
© Фото : WWF/Wild Wonders of Europe/Magnus Lundgren
Полосатая зубатка. У этой рыбы длинное, скользкое тело и удивительные зубы. На нижней и верхней челюсти - от 4 до 6 клыкообразных, мощных зубов конической формы, а за ними еще несколько рядов зубов. Хотя сложно сказать, страшная она или скорее смешная. Люди зубатку активно вылавливают, поэтому ее численность быстро сокращается.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/David FleethamЛимонная акула. Не самая большая (до 3 метров) акула, но одна из самых мощных. К счастью, люди ей не интересны.Лимонная акула. Вест-Индия
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/David Fleetham
Лимонная акула. Не самая большая (до 3 метров) акула, но одна из самых мощных. К счастью, люди ей не интересны.
© Фото : WWF-Canon/Michel RoggoПлоская мордочка этого зверька немножко напоминает поросячью. Живет серпокрылый листонос на Кубе, Гаити, Доминиканских островах. Для человека опасности не представляет. Жертвой листоноса становятся главным образом дикие фиги. Кроме этого о зверьке почти ничего не известно. Этот один из самых загадочных видов летучих мышей.Серпокрылый листонос. Куба
© Фото : WWF-Canon/Michel Roggo
Плоская мордочка этого зверька немножко напоминает поросячью. Живет серпокрылый листонос на Кубе, Гаити, Доминиканских островах. Для человека опасности не представляет. Жертвой листоноса становятся главным образом дикие фиги. Кроме этого о зверьке почти ничего не известно. Этот один из самых загадочных видов летучих мышей.
© Фото : WWF-Canon/Peter ChadwickЮжноафриканская горная гадюка. Про эту змею даже нет статьи в Википедии – ни на английском, ни на русском. Настолько она малочисленная. Есть всего две маленькие популяции в Южной Африке. Как и многих других африканских гадюк, эту змею отличают выросты на голове, похожие на рога. В ее облике есть что-то дьявольское.Обыкновенная гадюка
© Фото : WWF-Canon/Peter Chadwick
Южноафриканская горная гадюка. Про эту змею даже нет статьи в Википедии – ни на английском, ни на русском. Настолько она малочисленная. Есть всего две маленькие популяции в Южной Африке. Как и многих других африканских гадюк, эту змею отличают выросты на голове, похожие на рога. В ее облике есть что-то дьявольское.
© Фото : WWF/Wild Wonders of Europe/Ingo ArndtЛабиринтовый паук плетет плоскую сеть, похожую на тарелку, которая соединена с коридором из паутины. В этом туннеле он прячется, поджидая жертву. Прямо как в сюжетах сотен приключенческих фильмов, где героя в подземном лабиринте ждет неожиданная встреча с членистоногим. Кстати, лабиринтовый паук обитает в Европе, в том числе в России.Лабиринтовый паук. Франция
© Фото : WWF/Wild Wonders of Europe/Ingo Arndt
Лабиринтовый паук плетет плоскую сеть, похожую на тарелку, которая соединена с коридором из паутины. В этом туннеле он прячется, поджидая жертву. Прямо как в сюжетах сотен приключенческих фильмов, где героя в подземном лабиринте ждет неожиданная встреча с членистоногим. Кстати, лабиринтовый паук обитает в Европе, в том числе в России.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Edwin GiesbersВо время погони волк может достигать скорости 65 километров в час (18 метров в секунду). У волка сильные челюсти с острыми клыками и так называемыми плотоядными зубами, которыми он разрывает и жует мясо. Челюсти волка настолько мощные, что он может разломить бедро лося за 6-8 укусов.Серый волк
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Edwin Giesbers
Во время погони волк может достигать скорости 65 километров в час (18 метров в секунду). У волка сильные челюсти с острыми клыками и так называемыми плотоядными зубами, которыми он разрывает и жует мясо. Челюсти волка настолько мощные, что он может разломить бедро лося за 6-8 укусов.
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Alan James Длина гигантских акул может превышать 9 метров. Ее отличают огромные челюсти с более чем 200 зубных рядов. Но страшный вид обманчив: эта акула питается планктоном. Она плавает с открытой пастью, фильтруя тысячи тонн воды.Гигантская акула у побережья Англии
© Фото : WWF-Canon/naturepl.com/Alan James
Длина гигантских акул может превышать 9 метров. Ее отличают огромные челюсти с более чем 200 зубных рядов. Но страшный вид обманчив: эта акула питается планктоном. Она плавает с открытой пастью, фильтруя тысячи тонн воды.
© Фото : WWF-Canon/Martin HarveyАйе-айе живет на Мадагаскаре и немного напоминает домашнего эльфа Добби из книг о Гарри Потере. Природа дала этому примату зубы, как у грызуна, и длинный средний палец, которым он добывает себе пищу так же, как дятел клювом. Айе-айе находится в опасности – не только потому, что разрушаются леса, в которых он живет, но и из-за предрассудков местных жителей. Древняя малагасийская легенда гласит, что айе-айе – символ смерти, и человеку, который встретил айе-айе в лесу, грозит гибель.Мадагаскарская руконожка Ай-ай
© Фото : WWF-Canon/Martin Harvey
Айе-айе живет на Мадагаскаре и немного напоминает домашнего эльфа Добби из книг о Гарри Потере. Природа дала этому примату зубы, как у грызуна, и длинный средний палец, которым он добывает себе пищу так же, как дятел клювом. Айе-айе находится в опасности – не только потому, что разрушаются леса, в которых он живет, но и из-за предрассудков местных жителей. Древняя малагасийская легенда гласит, что айе-айе – символ смерти, и человеку, который встретил айе-айе в лесу, грозит гибель.
© Фото : WWF-Canon/Martin HarveyХвостатая гадюка - ядовитая. Ее укус опасен для человека, но не смертелен.Хвостатая гадюка. Южная Африка
© Фото : WWF-Canon/Martin Harvey
Хвостатая гадюка - ядовитая. Ее укус опасен для человека, но не смертелен.
/
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена