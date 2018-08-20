Эксперт рассказал, как теплые зимы влияют на миграцию ядовитых пауков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мягкие зимы без сильных морозов способствуют расселению на север ядовитых пауков, клещей и опасных южных насекомых, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Как сообщили СМИ Воронежской области, жители Верхнехавского района рассказали о появлении в их домах и квартирах крупных ядовитых пауков размером до 3,5 сантиметров. Южнорусский тарантул (он же мизгирь) водится в полупустынях и засушливых районах.
"Меньшее количество суровых зим и сильных морозов приводит к тому, что количество насекомых увеличивается, и они продвигаются на север. При морозах погибает большинство насекомых-пришельцев, зимующих на новых местах, а если таких морозов нет, то происходит дальнейшее расселение", — сказал Кокорин.
Как объяснил эксперт, летом южные пауки могут продвинуться на север, но при морозах не способны там закрепиться, а мягкие зимы, напротив, способствуют их выживаемости и умножению популяции из года в год.
"Происходит это примерно так: в каждые сильные морозы погибает около 20% от зимующих насекомых, если такие морозы случились четыре раза, то погибли 80%. Если в следующий год снова случаются сильные морозы, то насекомые снова сильно гибнут, и им уже не до продвижения в новые места", — объяснил Кокорин.
Он также рассказал, что в Архангельской области еще в 1970-х годах совсем не было клещей, затем в начале 1990-х годов они начали потихоньку "захватывать" регион, передвигаясь из Вологодской области. Клещи, которые также являются пауками, принесли с собой энцефалит и другие опасные инфекционные заболевания.
"Пауки могут преодолеть разными способами — пешком или на ком-то — сотни километров", — добавил климатолог.
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