В Гродно при раскопках нашли средневековую шахматную пешку

Шахматная фигурка, найденная во время археологических раскопок на Старом замке в Гродно. Архивное фото

Шахматная фигурка, найденная во время археологических раскопок на Старом замке в Гродно. Архивное фото

ГРОДНО, 17 авг – РИА Новости. Шахматную фигуру предположительно XIV века нашли во время археологических раскопок, которые ведутся на территории Старого замка в Гродно во время реконструкции исторического памятника, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Как сообщили в Гродненском археологическом музее, пешку обнаружили во время раскопок 16 августа.

Фигурка сделана из рога, археологи датируют ее XIV веком. Данная пешка – это вторая шахматная фигура эпохи Средневековья, которую нашли на территории Старого замка за последние девять месяцев. В ноябре прошлого года в культурном слое XIV была обнаружена шахматная ладья высотой примерно пять сантиметров, изготовленная из кости животного.

До этого в последний раз шахматные фигуры на территории Старого замка находили во время раскопок в 1931 году. Сейчас в собрании музея в Гродно есть шесть подобных шахматных фигур.

Археологические раскопки на территории Старого замка начались в конце прошлого года. Вместе с ними началась масштабная реставрация замкового комплекса, которая вызвала немало споров среди историков. Старому замку хотят вернуть тот вид, какой у него был при строительстве во время короля Стефана Батория.

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