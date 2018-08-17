Космонавты проведут тренировочные полеты над Сибирью и Дальним Востоком

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские космонавты проведут тренировочные полеты над Восточной Сибирью, Дальним Востоком, Сахалином и Камчаткой на самолете-лаборатории Ту-134ЛК, сообщает в пятницу Роскосмос.

"Четырнадцатого августа 2018 года космонавты отряда Роскосмоса и специалисты ЦПК прилетели в Улан-Удэ. В ходе перелёта выполнялись наблюдения озера Байкал и дельты реки Селенга", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в скором времени космонавты и специалисты ЦПК при поддержке сотрудников Байкальского института природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН совершат тренировочные полёты над территорией Республики Бурятия и Восточной Сибирью.

Исследования должны представить реальную картину состояния самого Байкала и всей водоохранной зоны озера, а также "способствовать дальнейшему изучению данного региона".

Тренировочные полеты над различными регионами России будут проводиться до 26 августа. Кто именно из космонавтов принимает в них участие, не уточняется.