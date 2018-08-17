МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Знаменитые березовые пяденицы действительно "почернели" в середине 19 века из-за бурного развития промышленности в Европе, о чем говорили Дарвин и его единомышленники. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Communications Biology.

"Эти бабочки давно считаются одним из самых ярких примеров эволюции в действии, они упоминаются фактически во всех учебниках биологии по всему миру. Креационисты постоянно атакуют их, пытаясь дискредитировать учение Дарвина. Мы подтвердили, что они поменяли цвет из-за растущего загрязнения воздуха", — рассказывает Мартин Стивенс (Martin Stevens) из университета Эксетера (Великобритания).

У теории эволюции Дарвина, помимо знаменитых галапагосских вьюрков, есть еще один символ, более знакомый жителям России и других стран Европы. Примерно через два десятка лет после публикации "О происхождении видов", с Дарвином связался Альберт Фарн, один из известных британских специалистов по биологии насекомых.

Он рассказал ему о любопытном феномене – белые березовые пяденицы и другие бабочки, жившие в окрестностях английского городка Льюис, резко поменяли цвет, став угольно черными. Фарн предположил, что подобные перемены в их облике были связаны с естественным отбором – за несколько десятков лет до этого в Льюисе появились заводы по производству извести, "закоптившие" окрестные березовые леса и отложения известняка большим количеством сажи.

В результате этого птицам стало гораздо легче находить бабочек, окрашенных в светлые тона, а темные пяденицы, наоборот, стали невидимыми для них. Большинство ученых соглашается с этой идеей Фарна и Дарвина, однако противники теории эволюции постоянно критикуют эту идею, требуя ее экспериментальной проверки и критикуя различные попытки проведения таких опытов.

Стивенс и его коллеги предложили свой собственный вариант проверки суждений Дарвина и Фарна, наблюдая не за бабочками, а за их естественными врагами – воробьями, синицами и прочими насекомоядными птицами. Для этого ученые изготовили несколько десятков муляжей бабочек, ориентируясь на образцы, собранные в середине 19 века и на протяжении всего 20 века, и высадили их на стволы деревьев в лесах на юго-западе Англии.

Рядом с каждой такой "бабочкой" биологи установили камеры, позволявшие им следить за тем, как часто птицы находили эти муляжи и пытались их съесть. Для повышения привлекательности этих "пядениц" ученые наполнили их различными приманками и изготовили из тех материалов, которые светятся в ультрафиолете так же, как и хитин этих насекомых.

Как показали эти опыты, светлые бабочки становились добычей птиц примерно на 20% реже, чем темные пяденицы, если они находились на поверхности светлого ствола березы, покрытого лишайниками. Если же дерево было темным или просто равномерно окрашенным, то тогда преимущество получали черные насекомые.

"Мы показали, что вероятность выживания и продолжения рода у этих бабочек напрямую зависела от того, в какой цвет они были выкрашены и как часто их поедали птицы. Это говорит о том, что Дарвин не ошибался и что предки этих насекомых действительно поменяли цвет благодаря действию естественного отбора и антропогенных промышленных выбросов", — заключает ученый.