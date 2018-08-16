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РИА Наука
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Химики из Британии узнали, когда появились первые древнеегипетские мумии

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© Фото : Stephen Buckley, University of YorkРука мумии, хранившаяся в музее Турина более векаРука мумии, хранившаяся в музее Турина более века
© Фото : Stephen Buckley, University of York
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Саван уникальной руки мумии из музея Турина помог британским химикам выяснить, что египтяне освоили искусство мумификации примерно 5700 лет назад, почти на две тысячи лет раньше, чем предполагали ученые. Их выводы представлены в Journal of Archaeological Science.

Мумия сокола, внутри которой скрывается тело мертворожденного ребенка
© Фото : Maidstone Museum
Ученые нашли тело ребенка внутри древнеегипетской мумии "сокола"
"Нам удалось получить первые однозначные свидетельства того, что подобные составы широко использовались для бальзамирования мумий еще до объединения Египта. Тот бальзам, которым была обработана эта мумия, содержала в себе те же антибактериальные вещества, что и составы, которые использовались для подготовки "настоящих" мумий более поздних периодов", — рассказывает Стивен Бакли (Stephen Buckley) из Йоркского университета (Великобритания).

По текущим представлениям ученых, древние египтяне научились делать "классические" мумии примерно четыре тысячи лет назад, создав бальзамирующий состав из камеди фисташкового дерева, животных жиров, пчелиного воска, масла из морских губок, а также смол и экстрактов из коры мирта и многих других растений.

Ученых достаточно давно интересует то, как сильно менялся состав этих бальзамирующих снадобий на протяжении многовековой истории Древнего Египта и с чем были связаны изменения в обрядах и "процедуре" мумификации. К примеру, в этом году археологи нашли "фабрику мумий" последних фараонов Египта, в чьей работе использовались те же химикаты, что и за два тысячелетия до ее постройки.

Бакли и его коллеги выяснили, что эти традиции могли появиться гораздо раньше, чем на то указывали первые исследования по составу бальзамирующих снадобий древних египтян, которые он и еще один известный "археохимик", Ричард Эвершед (Richard Evershed), проводили в начале текущего столетия.

Мумии братьев, найденные в окрестностях Каира в начале XX века
© Фото : Manchester Museum, The University of Manchester
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К такому выводу они пришли, изучая так называемую "Туринскую мумию" – забальзамированную руку, найденную в Египте в конце 19 века и перевезенную в Италию в 1901 году. В отличие от других артефактов подобного рода, хранители Туринского музея не пропитывали ее саван различными консервантами и чистящими средствами. Это позволило Бакли и его команде узнать, как она была забальзамирована.

Параллельно ученые измерили возраст артефакта и провели генетический анализ, что позволило им раскрыть детали из последних часов жизни обладателя этой руки. Как предполагают историки, им был мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, погибший примерно 5700-5600 лет назад и практически сразу попавший в руки жрецов, специализировавшихся на изготовлении мумий.

Они, как показал химический анализ льняного савана руки, использовали фактически те же вещества для борьбы с бактериями, что и их последователи времен Нового и Древнего Царства. Что интересно, они применяли их в тех же пропорциях и пропитывали ткани примерно так же, как и более поздние "мумификаторы".

Ученые вскрывают желудок Отци, альпийского ледяного человека
© Фото : Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli
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Как отмечает Бакли, подобное открытие не только отодвигает время появления "классической" формулы подобных бальзамов на два тысячелетия назад, но и говорит о том, что данное искусство появилось еще до того, как Египет был объединен под властью первых фараонов.

"По сути, нам удалось найти своеобразного "прадедушку" классического искусства мумификации. Его "потомки" стали одним из главных символов и основ древнеегипетской культуры", — заключает химик.

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