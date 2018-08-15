На орбиту запустили спутники "Танюша"

КОРОЛЕВ (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Два спутника курского Юго-Западного университета "Танюша" №3 и №4 выведены на орбиту, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Спутники вручную запустили российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, трансляция их выхода в открытый космос велась в ЦУП. Открытие люка, по предварительным расчетным данным, должно было произойти в промежутке между 18.58 и 19.05 мск. Космонавты открыли выходной люк в 19.17 мск.

Первую и вторую "Танюши" отправили на орбиту Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос в августе 2017 года. Они должны собраться в интеллектуальную группировку. Спутники могут обмениваться данными между собой. Кроме того, если один из них ушел "за горизонт", оставшийся в зоне радиовидимости спутник можно будет использовать в качестве передатчика телеметрии.