НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Индия планирует до 2022 года произвести запуск собственной пилотируемой миссии в космос, заявил в среду премьер-министр страны Нарендра Моди.
Он высоко оценил работу индийских ученых, ведущих разработку передовых технологий для освоения космического пространства. "Наши ученые заставляют нас гордиться. Они уже запустили в космос более 100 спутников… и успешно реализовали марсианскую миссию", — напомнил премьер.
По данным местных СМИ, на сегодняшний день ISRO уже разрабатывает космическое оборудование, скафандры и питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей.
Одним из наиболее важных проектов в сфере освоения космоса на сегодняшний день Индия считает "Чандраян-2", в рамках которого планируется отправка к Луне автоматической станции. "Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1" — аппарат, отправленный к Луне в 2008 году. Проект предусматривает посадку экспедиции на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор осуществить мягкую посадку на Луне смогли лишь три страны — Россия, Китай и США.