НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — РИА Новости. Индия планирует до 2022 года произвести запуск собственной пилотируемой миссии в космос, заявил в среду премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Я счастлив объявить, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, мы планируем запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индийца в космос в 2022 году или даже раньше. Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", — сказал премьер в обращении к согражданам по случаю празднования Дня независимости.

Он высоко оценил работу индийских ученых, ведущих разработку передовых технологий для освоения космического пространства. "Наши ученые заставляют нас гордиться. Они уже запустили в космос более 100 спутников… и успешно реализовали марсианскую миссию", — напомнил премьер.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках комической программы, а также по созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года Индийский национальный комитет космических исследований).

По данным местных СМИ, на сегодняшний день ISRO уже разрабатывает космическое оборудование, скафандры и питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей.

Одним из наиболее важных проектов в сфере освоения космоса на сегодняшний день Индия считает "Чандраян-2", в рамках которого планируется отправка к Луне автоматической станции. "Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1" — аппарат, отправленный к Луне в 2008 году. Проект предусматривает посадку экспедиции на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор осуществить мягкую посадку на Луне смогли лишь три страны — Россия, Китай и США.