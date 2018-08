В Якутии ученые нашли скелет мамонта с мягкими тканями

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Ученые научного исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском районе останки мамонта с мягкими тканями и шерстью, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы СВФУ Виктория Сунтхавонг.

Ранее сообщалось, что русско-японская палеонтологическая экспедиция проходит в Верхоянском районе. На знаменитом батагайском термокарстовом котловане 11 августа ученые обнаружили полностью сохранившуюся замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади. Далее экспедиция отправилась на "кладбище мамонтов" Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна.

"Двенадцатого августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются", – рассказала Сунтхавонг.

Директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов сообщил об уникальной находке по спутниковой связи.

"Местность Юнюген на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных "мамонтовых кладбищ" в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена", — цитирует пресс-служба выступление инженера-исследователя Гаврила Новгородова на VII международной конференции по мамонтам и их родственным видам (VII International Conference of Mammoth and Their Relatives) в Тайване.

