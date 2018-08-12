США работают над возможным отказом от российских двигателей РД-180

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. США усердно работают над возможностью отказа от российских ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью телеканалу C-SPAN директор НАСА Джим Брайденстайн.
Он отметил, что "когда другие каналы коммуникации разрываются, страны по-прежнему могут вести диалог по изучению космоса и науке". "И это уникальная возможность НАСА, которая должна быть сохранена", — добавил глава агентства.
Он подчеркнул, что НАСА хотела бы иметь партнерские отношения с Россией.
Из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может, в частности, ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180. РД-180 используются компанией United Launch Alliance в первой ступени ракеты-носителя Atlas V.
В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.
В США в настоящее время запуски миссий НАСА и коммерческих спутников осуществляют три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy соответственно.