США работают над возможным отказом от российских двигателей РД-180

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. США усердно работают над возможностью отказа от российских ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью телеканалу C-SPAN директор НАСА Джим Брайденстайн.

"США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от двигателя РД-180. НАСА уникальна, в отличие от остального правительства, в том смысле, что когда отношения между странами не в лучшем состоянии, НАСА имеет возможность поддерживать эти отношения. Так что прямо сейчас у нас есть американские космонавты на Международной космической станции, которые были доставлены туда, совершив полет на российской ракете "Союз", — сказал Брайденстайн.

Он отметил, что "когда другие каналы коммуникации разрываются, страны по-прежнему могут вести диалог по изучению космоса и науке". "И это уникальная возможность НАСА, которая должна быть сохранена", — добавил глава агентства.

Он подчеркнул, что НАСА хотела бы иметь партнерские отношения с Россией.

Из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может, в частности, ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180. РД-180 используются компанией United Launch Alliance в первой ступени ракеты-носителя Atlas V.

Ранее в НАСА сообщили РИА Новости, что не комментирует угрозы России по возможному ограничению поставок в США ракетных двигателей РД-180 в ответ на новый пакет американских санкций. По словам представителя организации, "компании, обеспечивающие запуски спутников и научных инструментов для НАСА на коммерческой основе, а также доставляющих грузы на Международную космическую станцию, отвечают за обеспечение пусковой системы, необходимой для выполнения контрактной миссии".

В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на 1 миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил запрет до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.

В США в настоящее время запуски миссий НАСА и коммерческих спутников осуществляют три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy соответственно.