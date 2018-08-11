В США перенесли запуск ракеты с зондом для изучения солнечной короны

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy во Флориде с зондом Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону, отложен до воскресенья, сообщает портал Spaceflight Now.

Запуск принадлежащей компании United Launch Alliance (ULA) ракеты-носителя ранее был назначен на 10:53 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

"Группа запуска ULA готовится к еще одной попытке отправить Delta IV Heavy с (зондом) Parker Solar Probe в воскресенье. Окно запуска откроется завтра в 03.31 по времени EDT (10.31 мск)", — сообщает портал.

Портал отмечает, что обратный отсчет перед стартом был остановлен из-за сигнала регулировочного клапана газообразного гелия.

Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль. Для этого запуска и без того одну из самых мощных в настоящее время в мире ракет оснастили дополнительной третьей ступенью. Как сообщила ULA, твердотопливная третья ступень Star 48BV предоставлена компанией Northrop Grumman Innovation Systems.

Parker Solar Probe, который назван в честь астрофизика Юджина Паркера, предстоит в течение предстоящих семи лет совершить 24 витка вокруг Солнца. Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к звезде на расстояние 6,1 миллиона километров над ее поверхностью. Так близко к Солнцу раньше не приближался ни один созданный человеком зонд.

Parker Solar Probe оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

Ранее в НАСА сообщили, что первое сближение аппарата с Солнцем состоится в ноябре, первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.