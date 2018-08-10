Найденный в Подмосковье клад принадлежал зажиточному крестьянину

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Клад монет начала XVII века, найденный в Павлово-Посадском районе Подмосковья, принадлежал, скорее всего, зажиточному крестьянину, выгодно продавшему накопленное зерно, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Скорее всего, найденные денежные средства были семейными сбережениями, принадлежавшими зажиточному крестьянину, выгодно продавшему накопленное зерно. В период правления Бориса Годунова, в 1602-1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Видимо, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен", — говорится в сообщении.

Во время охранных раскопок в зоне строительства автотрассы археологи нашли клад времен Бориса Годунова. В глиняном горшке, закопанном в землю 400 лет назад, археологи нашли 623 серебряные монеты. Это один из крупнейших кладов XVI – начала XVII века, найденных на сельских поселениях на территории Московской области, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что клад будет передан в Государственный исторический музей.