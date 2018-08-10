Найденный в Подмосковье клад принадлежал зажиточному крестьянину

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Клад монет начала XVII века, найденный в Павлово-Посадском районе Подмосковья, принадлежал, скорее всего, зажиточному крестьянину, выгодно продавшему накопленное зерно, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.
Во время охранных раскопок в зоне строительства автотрассы археологи нашли клад времен Бориса Годунова. В глиняном горшке, закопанном в землю 400 лет назад, археологи нашли 623 серебряные монеты. Это один из крупнейших кладов XVI – начала XVII века, найденных на сельских поселениях на территории Московской области, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что клад будет передан в Государственный исторический музей.