При строительстве трассы "Сортавала" нашли стоянку людей эпохи неолита

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили поселение эпохи неолита на месте строительства федеральной автомобильной дороги "Сортавала", сообщает Упрдор "Северо-Запад" имени Смирнова.

"На участке строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала" на границе Ленинградской области и республики Карелия в результате археологических раскопок обнаружены следы стоянки древнего человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты РАН вели работы на 151-м километре трассы — вблизи поселка Березово Приозерского района Ленинградской области. "Без сомнения можно сказать, что это уникальный памятник культуры периода неолита, подобных материалов в распоряжении наших ученых еще не было", — отметил сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), руководитель экспедиции Дмитрий Герасимов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации дорожного управления, среди археологических находок — керамика, наконечники стрел, блесны и декоративные изделия: подвески из сланца, изделия из янтаря. "По характеру найденных артефактов можно утверждать, что их происхождение – это 2400-2100 годы до нашей эры. То есть находкам на сегодняшний день, предположительно, уже около 5 тысяч лет", — говорится в сообщении.

К реконструкции автомобильной дороги А-121 "Сортавала" на участке 131 – 153 километр (от города Приозерска до границы с республикой Карелия) протяженностью 20,8 километра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приступило в 2017 году. Ввод участка, согласно условиям государственного контракта, предусмотрен в 2019 году. Реализация проекта позволит ликвидировать единственный участок с грунтовым покрытием на сети федеральных автомобильных дорог в Ленинградской области.

"Проведение археологических изысканий на месте обнаружения стоянки древнего человека не помешает подрядчику объекта закончить реконструкцию в установленный контрактом срок. При этом до момента полного изъятия артефактов с места проведения археологической экспедиции работы по строительству дороги продолжаться не будут", — заявляют в дорожном управлении.