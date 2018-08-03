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"Космическая полиция" проверит на бактерии аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020"

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© Фото : ESA/AOES MedialabРисунок марсохода программы ExoMars. Архивное фотоРисунок марсохода программы ExoMars. Архивное фото
© Фото : ESA/AOES Medialab
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Космическая полиция" проверит уровень загрязнения бактериями поверхности космического аппарата российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" перед его отправкой к Марсу, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией микробиологии, среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Наталия Новикова.

Симуляция экспедиции на Марс. Архивное фото
© AFP 2018 / Menahem Kahana
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ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии, отправленный на Красную планету в 2016 году, состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

"Этим (проверкой космического аппарата на стерильность – ред.) будет заниматься КОСПАР (международный комитет по космическим исследованиям – ред.). Именно он разработал стратегию планетарного карантина, имеет в своей структуре так называемую "космическую полицию", которую возглавляет профессор Ричард Кминек. Он с вверенной ему службой будет проверять приборы миссии "ЭкзоМарс". Будут составляться акты по поводу каждого прибора, и если он (прибор – ред.) не будет соответствовать требованиям по максимально допустимым уровням содержания споровых форм бактерий, то прибор будет возвращаться на повторную дезинфекционную обработку", — рассказала Новикова.

В первую очередь, пояснила она, космический аппарат будет стерилизоваться от бактерий рода Bacillus, поскольку научные эксперименты на Международной космической станции показали высокую выживаемость спор данных бактерий в условиях открытого космоса.

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"С помощью эксперимента "Биориск" мы доказали, что лучше всего в космосе выживают спорообразующие бациллы. Это значит, что главным образом поверхность "ЭкзоМарса" будет нормироваться по количеству бактерий рода Bacillus. Бороться, главным образом, мы будем именно с ними", — рассказала Новикова.

Она пояснила, что российская сторона назначена ответственной за выполнение требований "планетарной защиты", то есть мер по незанесению земной жизни на Марс, на разных этапах создания космического аппарата: при изготовлении составных частей десантного модуля, его интеграции с перелетным модулем и марсоходом, при проведении технологических испытаний, при подготовке к старту на космодроме Байконур.

"С этой целью разрабатывается большой комплекс мероприятий, касающихся снижения биологического загрязнения на всех этапах выполнения работ: проведения тепловой, радиационной и ультрафиолетовой обработки, включая газовую стерилизацию отдельных элементов, блоков и приборов", — сообщила она.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Запуск "ЭкзоМарс-2020" планируется на 25 июля 2020 года с помощью российской ракеты "Протон-М". Миссия будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к "красной планете" ожидается примерно в марте 2021 года.

Принцип "планетарной защиты" используется во всех межпланетных миссиях. Его целью является предотвращение биологического загрязнения других планет и Земли вернувшимися из космоса микроорганизмами. Первой требования по специальной обработке космической техники для межпланетных исследований ввела в 1958 году Национальная академия наук США. В 1959 году функции обеспечения планетарной защиты взял на себя Комитет по космическим исследованиям (Committee on Space Research, COSPAR). В 1967 году США, СССР и другие страны подписали договор о том, чтобы избежать техногенной панспермии (занесения земной жизни на другие планеты), а также неблагоприятных изменений в биосфере Земли вследствие обратного загрязнения. Всего определено пять категорий планетарной защиты, разделенных на подкатегории. В зависимости от них, космический аппарат, направляемый на изучение определенного небесного тела, стерилизуется до нужной чистоты.

Читайте полный текст интервью >>

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