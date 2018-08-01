РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России и Германии исследуют изменения окружающей среды на Чукотке

0270
© Фото предоставлено Анастасией ЯрзуткинойПоселение на Чукотке. Архивное фотоПоселение на Чукотке. Архивное фото
© Фото предоставлено Анастасией Ярзуткиной
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Ученые России и Германии провели на Чукотке масштабную палеоэкологическую экспедицию, результатом которой должны стать новые сведения об изменениях окружающей среды, сообщил РИА Новости заведующий Российско-германской лабораторией по изучению экологического состояния Арктики Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Руслан Городничев.

Минприроды намерено развивать эковолонтерство на заповедных территориях
© Алтайский государственный природный биосферный заповедник
Минприроды намерено развивать эковолонтерство на заповедных территориях

По словам ученого, в Билибинском районе Чукотки в 2016 году прошла первая разведочная экспедиция "Чукотка —2016". Спустя два года специалисты вернулись в эти места почти тем же составом, чтобы основательно изучить объекты исследований.

Керны расскажут об истории озера

"Экспедиция прошла со 2 по 26 июля. Мы недавно вернулись в Якутск. Это была комплексная российско-германская палеоэкологическая экспедиция. Мы изучали крупные озера Илирней и Раучагытгын. Первая подгруппа нашей экспедиции — лимнологи, которые исследовали озера, вторая – ботаники, они изучали растительность на водосборе озер и на прилегающих к водосборам территориях – тундровую растительность, леса и переходные типы растений между лесами и тундрой", — сказал ученый.

В совместной экспедиции приняли участие восемь сотрудников и учащихся германского Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, а также двое студентов СВФУ, один из них – из Чукотского филиала вуза. Сейчас специалисты из Германии уехали в еще одну аналогичную экспедицию на территории центральной Якутии. Там ученые также исследуют озера и растительность.

"В этой экспедиции отбирались керны (образцы породы) донных отложений озер для дальнейших исследований истории развития этих водоемов и территории у озер", — отметил Городничев.

Донные отложения выступают ценным источником информации об изменениях условий окружающей среды в прошлом. В ходе полевого исследования, по предварительным данным, удалось охватить весь голоцен и значительную часть плейстоцена. По словам Городничева, глобальная цель экспедиции – это изучение истории развития озер, выявление циклических изменений и широтный охват территории.

"Будут изучаться различные группы микроорганизмов – остатки водорослей, пыльца, будет проведено радиоуглеродное датирование. Можно будет установить, какими примерно были условия окружающей среды в прошлом, в различные интервалы времени, например, 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад", — добавил ученый.

Перспективы исследований

Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
© РИА Новости / Анна Раткогло
«Смог — наша лучшая реклама»: как зарабатывают продавцы воздуха
"На месте было замечено, что исследованные озера, скорее всего, очень древние, и скорость накопления отложений на дне – очень низкая, это достаточно необычное явление. Необычно потому, что если измерять период развития этого озера в донных отложениях, то он занимает порядка десятка сантиметров, а не нескольких метров слоя донных отложений", — сказал собеседник.

Ученый отметил, что на севере все процессы развития происходят очень медленно, в частности на этих озерах тоже.

Городничев рассказал, что на основании результатов исследований, которые, предположительно, будут получены примерно через год, можно будет делать прогнозы о состоянии окружающей среды.

"Но это – длительные исследования, они ведутся постоянно. Подобные экспедиции прошли на территории севера Красноярского края близ полуострова Таймыр, на территории севера Якутии – в бассейне рек Анабар, Оленёк, Индигирка, Колыма, Лена. Происходит отбор материала на новых точках, в новых регионах — это долговременные исследования", — сказал специалист.

По его словам, ученые проводят локальные исследования, и по отдельным изученным точкам нельзя говорить о тенденциях во всей Арктике, однако такие экспедиции помогают уточнять результаты глобальных исследований.

Ученые СВФУ организуют аналогичные экспедиции практически ежегодно в летний период времени. По словам Городничева, вероятно, следующим местом работ станет Магаданская область.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена