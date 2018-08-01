Ученые из России и Германии исследуют изменения окружающей среды на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Ученые России и Германии провели на Чукотке масштабную палеоэкологическую экспедицию, результатом которой должны стать новые сведения об изменениях окружающей среды, сообщил РИА Новости заведующий Российско-германской лабораторией по изучению экологического состояния Арктики Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Руслан Городничев.

По словам ученого, в Билибинском районе Чукотки в 2016 году прошла первая разведочная экспедиция "Чукотка —2016". Спустя два года специалисты вернулись в эти места почти тем же составом, чтобы основательно изучить объекты исследований.

Керны расскажут об истории озера

"Экспедиция прошла со 2 по 26 июля. Мы недавно вернулись в Якутск. Это была комплексная российско-германская палеоэкологическая экспедиция. Мы изучали крупные озера Илирней и Раучагытгын. Первая подгруппа нашей экспедиции — лимнологи, которые исследовали озера, вторая – ботаники, они изучали растительность на водосборе озер и на прилегающих к водосборам территориях – тундровую растительность, леса и переходные типы растений между лесами и тундрой", — сказал ученый.

В совместной экспедиции приняли участие восемь сотрудников и учащихся германского Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, а также двое студентов СВФУ, один из них – из Чукотского филиала вуза. Сейчас специалисты из Германии уехали в еще одну аналогичную экспедицию на территории центральной Якутии. Там ученые также исследуют озера и растительность.

"В этой экспедиции отбирались керны (образцы породы) донных отложений озер для дальнейших исследований истории развития этих водоемов и территории у озер", — отметил Городничев.

Донные отложения выступают ценным источником информации об изменениях условий окружающей среды в прошлом. В ходе полевого исследования, по предварительным данным, удалось охватить весь голоцен и значительную часть плейстоцена. По словам Городничева, глобальная цель экспедиции – это изучение истории развития озер, выявление циклических изменений и широтный охват территории.

"Будут изучаться различные группы микроорганизмов – остатки водорослей, пыльца, будет проведено радиоуглеродное датирование. Можно будет установить, какими примерно были условия окружающей среды в прошлом, в различные интервалы времени, например, 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад", — добавил ученый.

Перспективы исследований

"На месте было замечено, что исследованные озера, скорее всего, очень древние, и скорость накопления отложений на дне – очень низкая, это достаточно необычное явление. Необычно потому, что если измерять период развития этого озера в донных отложениях, то он занимает порядка десятка сантиметров, а не нескольких метров слоя донных отложений", — сказал собеседник.

Ученый отметил, что на севере все процессы развития происходят очень медленно, в частности на этих озерах тоже.

Городничев рассказал, что на основании результатов исследований, которые, предположительно, будут получены примерно через год, можно будет делать прогнозы о состоянии окружающей среды.

"Но это – длительные исследования, они ведутся постоянно. Подобные экспедиции прошли на территории севера Красноярского края близ полуострова Таймыр, на территории севера Якутии – в бассейне рек Анабар, Оленёк, Индигирка, Колыма, Лена. Происходит отбор материала на новых точках, в новых регионах — это долговременные исследования", — сказал специалист.

По его словам, ученые проводят локальные исследования, и по отдельным изученным точкам нельзя говорить о тенденциях во всей Арктике, однако такие экспедиции помогают уточнять результаты глобальных исследований.

Ученые СВФУ организуют аналогичные экспедиции практически ежегодно в летний период времени. По словам Городничева, вероятно, следующим местом работ станет Магаданская область.