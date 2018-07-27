Опасная фитотерапия: вместо растительных препаратов — фальсификат

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Недорогие растительные "лекарства" из интернета могут быть опасны для здоровья. Умалчивая об истинном составе, недобросовестные производители добавляют туда сильнодействующие субстанции. РИА Новости рассказывает, почему не стоит лечиться незарегистрированными препаратами.

Интернет лекарств

Росздравнадзор в настоящее время проводит проверку препарата "Валсартан", активная субстанция которого производится китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ("Чжэцзян хуахай фармасьютикалс"). Согласно данным Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), принявшего решение об отзыве этого препарата,в нем обнаружен N-нитрозодиметиламин (NDMA), считающийся вероятным канцерогеном

Росздравнадзор занимается проверкой только лекарственных средств, отпускаемых через аптечные сети, регистрация биологически активных добавок (БАД) — зона ответственности Роспотребнадзора. Однако на свободном рынке и особенно торговых интернет-площадках немало так называемых "натуральных" препаратов, не прошедших через регуляторов.

Дешево и опасно

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MAHR

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"В начале мая мама моего пациента, страдающая взрослой формой атопического дерматита, спросила, не слышал ли я про одну китайскую мазь. Она начиталась хороших отзывов про нее, попробовала и получила чудесный результат: сыпь ушла сразу. Мазь стоит копейки, в отличие от хороших эмолентов и стероидных кремов. Я посмотрел состав, он на английском,там только мазевая основа и травы. Но когда я ввел название препарата в поисковик, вперемешку с агрессивной рекламой выпали предупреждения британского регулятора лекарств, а также дерматологических и просветительских сайтов, в один голос твердивших: не используйте мазь, это опасно!"рассказывает РИА Новости Сергей Бутрий, врач-педиатр из Иваново, ведущий просветительский блог, посвященный вопросам вакцинации и доказательной медицины.

По данным MAHR (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), в этой "чудодейственной" дешевой мази содержится стероид клобетазола пропионат, при бесконтрольном применении вызывающий атрофию кожи, периоральный дерматит и другие побочные эффекты, характерные для стероидных препаратов. Кроме того, в мази обнаружили два противогрибковых компонента, провоцирующих сердечную недостаточность. Обо всех трех веществах на упаковке нет ни слова.

Среди якобы натуральных средств, которые можно купить в интернете с доставкой на дом, — таблетки для младенцев, заглушающие боль, когда у них режутся зубы. Они заявлены как гомеопатические (по сути, пустышки), но в них обнаружены огромные дозы белладонны, значительно превышающие те, что указаны в инструкции. В США после нескольких смертельных случаев их запретили и сняли с производства. Однако уже выпущенные партии не изъяли.

Народная медицина на стероидах

© РИА Новости / Константин Чалабов Перейти в фотобанк Роспотребнадзор запретил продажу двух БАДов для мужчин

Производители "чудо-препаратов" не любят полностью раскрывать их состав. В 2016 году сразу в нескольких БАД, способствующих повышению потенции у мужчин, Роспотребнадзор обнаружил лекарственную субстанцию тадалафил, созданную для лечения эректильной дисфункции. Производители уверяли, что в препаратах содержатся вещества растительного происхождения, совпадающие по ряду параметров с тадалафилом, а самой субстанции в них нет.

Подобный трюк весьма распространен. Например, некоторые представители традиционной китайской медицины уверяют, что вещества, содержащиеся в натуральном сырье, из которых изготовлены их лекарственные мази, по действию схожи со стероидами. Однако сингапурские ученые показали, что научных данных на этот счет недостаточно. Более того, в традиционных лекарственных средствах на травах специалисты часто выявляют большие дозы гормонов. Такое лечение чревато неприятными последствиями — например, у пациентов, страдающих диабетом, развивается синдром Кушинга.

"Мы, врачи, ничего не имеем против стероидных и противогрибковых препаратов, назначаем их в некоторых ситуациях и следим за побочными эффектами. Но для этого мы должны знать, какое вещество и в какой концентрации в них содержится. Производитель, объявляющий свой препарат "натуральной фитотерапией" и при этом подмешивающий в него агрессивные ингредиенты, должен быть лишен всякого доверия немедленно, а в идеале и привлечен к юридической ответственности", — резюмирует Сергей Бутрий.