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"Зомби-паразит" кошек делает людей более предприимчивыми, выяснили ученые

(обновлено: 16:24 26.07.2018)
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© Depositphotos / KaterynakonПаразиты Toxoplasma gondii размножаются в организме кошекПаразиты Toxoplasma gondii размножаются в организме кошек
© Depositphotos / Katerynakon
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заражение токсоплазмой, паразитом кошек, делает людей более предприимчивыми и склонными к риску. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Royal Society Proceedings B.

Серый кот
© Fotolia / byrdyak
Ученые выяснили, как паразит кошек "зомбирует" их владельцев
"Многие люди часто хотят стать бизнесменами или реализовать какую-то смелую идею, но не идут на подобные шаги из-за страха провала. Как мне кажется, заражение токсоплазмой притупляет этот страх, и поэтому ее носители становятся более предприимчивыми, чем остальные люди", — рассказывает Стефания Джонсон (Stefanie Johnson) из Университета Колорадо в Боулдере (США).

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — внутриклеточный паразит, обычно обитающий в кишечнике домашних кошек. На сегодняшний день, по оценкам американской CDC, свыше 60 миллионов жителей США заражены токсоплазмой. Широкая распространенность этого патогена среди питомцев и их хозяев заставила ученых обратить на него внимание в последние годы.

Оказалось, что токсоплазма способна менять поведение хозяина, вызывая необратимые изменения в работе мозга. Они делают мышей и шимпанзе "бесстрашными" при виде и запахе кошек и леопардов, а людей — склонными к суициду и нерациональным поступкам, а также необъяснимым приступам ярости. Кроме того, попадание токсоплазмы в организм беременной женщины может вызвать серьезнейшие дефекты в развитии плода и привести к выкидышу.

Джонсон и ее коллеги открыли еще один интересный пример влияния токсоплазмы на поведение человека, который достаточно сложно назвать однозначно вредным, изучая то, как отсутствие или присутствие этих паразитов в организме влияет на поведение студентов-биологов и посетителей разных бизнес-курсов.

Паразитическая оса
© Фото : C. van Achterberg
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Для этого ученые собрали пробы слюны у примерно полутора тысяч добровольцев и попытались найти в них антитела к токсоплазме. Затем они сопоставили эти данные с тем, как и где учились студенты, и где они потом работали.

Неожиданным образом выяснилось, что большинство носителей токсоплазмы предпочитали учиться на предпринимателей и менеджеров, причем на самые "рисковые" специальности, тогда как здоровые  люди чаще становились бухгалтерами, аналитиками и биологами.

В среднем зараженные студенты примерно в 1,4 раза чаще записывались на бизнес-факультеты и бизнес-кафедры и в 1,7 раза чаще выбирали те специальности, которые напрямую связаны с риском и предпринимательской деятельностью, а не их обслуживанием.

Тропический муравей-древоточец, зараженный грибком Ophiocordyceps
© David Hughes, Penn State
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Более того, как показали подобные тесты среди посетителей различных конференций по развитию бизнеса, носители токсоплазмы примерно в два раза чаще открывали свои собственные компании или расширяли свою сферу деятельности, чем здоровые люди.

Что интересно, подобные тенденции проявлялись и на уровне целых государств — чем больше токсоплазма была распространена в той или иной стране, тем чаще ее жители пытались стать предпринимателями. Все это, как считает Джонсон, должно заставить и ученых, и представителей власти серьезнее относиться к этой инфекции, поражающей примерно четверть населения Земли.

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