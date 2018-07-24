"Бигфут": в США исследовали кости динозавра с самыми большими стопами

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кости, найденные 20 лет назад в горах Блэк-Хилс в северной части Великих равнин на севере США, оказались из самой большой стопы динозавра, сообщает журнал PeerJ со ссылкой на опубликованное им исследование.

По данным издания, в 1941 году в формации Моррисона, пласте горных пород позднего Юрского периода, экспедиция Университета Вайоминга обнаружила бедренные кости динозавра в отдаленном районе Блэк-Хилс. А уже летом 1998 года экспедиции Канзасского университета нашли огромные кости стопы динозавра. За аномально большой размер стопы данный образец получил название Бигфут (Bigfoot, большая нога).

"При сравнении наших измерений со всеми другими крупными зауроподами (большая группа четвероногих растительноядных динозавров), Бигфут был больше любых других образцов, о которых когда-либо сообщалось. Хотя это не означает, что это самый большой динозавр в мире: многие огромные зауроподы известны из других местоположений, но они не сохранили образцов стопы, чтобы их измерить и сравнить", — пишут авторы исследования.

По подсчетам ученых, длина тела динозавра достигала 23-24 метров.

Исследователи установили, что по форме находки напоминают кости растительноядного динозавра-зауропода Брахиозавра, однако они не пересекаются с образцами костей этого животного, поэтому ученые не могут с полной уверенностью сказать, что они принадлежат Брахиозавру.