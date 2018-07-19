Египетские ученые обнаружили в черном саркофаге три мумии

КАИР, 19 июл — РИА Новости. Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии, сообщает в четверг новостной портал "Йоум7" со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.

По его словам, найденные мумии не принадлежат какой-либо королевской семье. "Никакой связи с королевскими семьями птолемейского или римского периода у этих мумий нет, поскольку на саркофаге отсутствуют соответствующие надписи", — сказал аль-Вазири.

Он также отметил, что мумии оказались сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен.

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрия. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.

Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Страхи подогревались необычным черным цветом памятника, а также его гигантскими размерами (265 сантиметров в длину, 185 — в высоту и 165 — в ширину). Западная пресса сделала предположение, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не было найдено.