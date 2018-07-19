Найденную в Крыму пещеру планируют сделать туристическим объектом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Обнаруженная пещера не помешает строительству трассы "Таврида" в Крыму, ее планируется сделать туристическим объектом, пробурив альтернативный вход, а участок над ней — усилить.
"В перспективе мы планируем сделать пещеру туристическим объектом. Уверяю, он не будет мешать строительству трассы. Проектировщики разрабатывают правильное техническое решение, возможно, это будет плита, чтобы не было завала", — приводит слова Гоцанюка пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ). Вице-премьер выразил уверенность, что этот объект будет отнесен к категории особо охраняемых на территории республики.
"Сегодня мы закончили геофизические исследования, которые дадут понимание, как мы будем заходить в пещеру и где будут бурить", – цитирует пресс-служба КФУ слова Самохина.
Ежедневно группа ученых из Крымского федерального университета и Российской академии наук спускаются в карстовую полость для осмотра новых ходов и определения протяженности объекта. На сегодняшний день одной из важных задач является поиск предвходовой части, в которой могли сохраниться следы древнего человека.