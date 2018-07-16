Археологи нашли "фабрику мумий" последних фараонов Древнего Египта

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ученые обнаружили на территории Саккары, древнейшего некрополя Египта, своеобразную "фабрику мумий" последней династии независимых фараонов, три десятка ее "клиентов" и множество артефактов, связанных с процессом бальзамирования тел. О результатах раскопок рассказывает Министерство по делам древностей Египта.

"Открытие только одной драгоценной маски в этой мастерской само по себе стало уникальным событием для нас, так как все подобные артефакты, за исключением двух находок в первой половине 20 века, были украдены расхитителями гробниц еще во времена античности", — заявил Рамадан Хуссейн (Ramadan Hussein), руководитель раскопок и профессор университета Тюбингена (Германия).

Хуссейн и его коллеги проводят раскопки на территории Саккары уже несколько лет, используя самые современные методы естественных наук, в том числе трехмерные лазерные сканеры и радары.

Два года назад его команда начала проводить раскопки на юге этого некрополя, где расположены гробницы 26 династии фараонов, правившей Египтом после его освобождения от владычества Ассирии и во времена его покорения Персидской империей.

© Фото : Ministry of Antiquities Ткани, покрытые "инструкциями" по мумификации © Фото : Ministry of Antiquities Ткани, покрытые "инструкциями" по мумификации

Правители этой династии, как рассказывает ученый, пытались вернуть былое могущество и славу Египта, восстановив старые культурные и религиозные традиции, в том числе и постройку богатых гробниц, храмов и прочих культовых сооружений, взяв за образец постройки и деяния фараонов времен Древнего Царства.

Подобные меры помогли объединить страну и изгнать ассирийцев, однако буквально через сто лет Египет был захвачен новой "сверхдержавой" античности – персидской империей Ахеменидов, что положило конец его самостоятельной истории.

Изначально, как отмечает Хуссейн, его команда пыталась найти несколько знаменитых гробниц фараонов этой династии, открытых еще в конце 19 века и погребенных под новыми слоями песка и прочих наносов.

Рядом с гробницей одного из чиновников фараона Амасиса II их радар обнаружил достаточно странное помещение "квадратной" формы, которое не было похоже на типичные гробницы времен 26 династии. Оно было расположено на глубине в 13 метров и его длина и ширина составляли примерно 5 метров.

© Фото : Ministry of Antiquities Статуэтки шавабти из мастерской мумий, найденной в Саккаре © Фото : Ministry of Antiquities Статуэтки шавабти из мастерской мумий, найденной в Саккаре

Когда ученые проникли в это загадочное помещение, они обнаружили, что оно было не гробницей, а уникальной "мастерской мумий". Внутри этой мастерской они нашли 35 подготовленных мумий, пять саркофагов, множество драгоценных или просто интересных артефактов, в том числе десятки погребальных статуэток-ушабти, символизировавших слуг усопших, льняные саваны, масла для мумификации, "ванну" для вымачивания тел в щелочи, золотую маску и инструкции по мумификации.

Как отмечает Хуссейн, химический состав этих масел фактически полностью идентичен тем бальзамирующим материалам, которые были найдены в гробнице KV63 в Долине Царей, предположительно принадлежащей Анхесенамон, жене Тутанхамона.

Сейчас химики, египтологи и прочие ученые детально изучают все находки из этой "мастерской". Их анализ, как надеются историки, поможет понять, как поменялись традиции мумификации за тысячи лет истории Древнего Египта и почему эта мастерская была построена под землей, а не на ее поверхности.