Путин подписал указ о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского

Опытный образец пассажирского самолёта МС-21 в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области

Опытный образец пассажирского самолёта МС-21 в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского постановляю: провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского", — говорится в тексте указа.

Также Путин поручил правительству РФ за два месяца создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и продумать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея института.

Кроме того, президент рекомендовал органам власти субъектов РФ, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в проводимых мероприятиях.