"Очеловечивание человека": почему собаки так хорошо понимают людей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Собаки распознают интонации и смысл слов, чувствуют эмоции человека по выражению лица и сами общаются с помощью мимики. За что четвероногие питомцы любят хозяев и почему их предки одомашнились — в материале РИА Новости.
предположили, что инициатива совместной жизни могла исходить не от человека, а от древнего предка современных собак.
Расшифровка генома нескольких пород волков и собак подтверждает эту гипотезу. Главного друга человека приручили примерно 18 тысяч лет назад — задолго до возникновения сельского хозяйства. Скорее всего, собаки одомашнились по доброй воле. Исследователи предполагают, что наименее агрессивные особи древних волков следовали за охотниками-собирателями, постепенно присоединяясь к человеческим сообществам.
В отличие от предков, современные домашние собаки ценят людей не за бесплатную еду — им важно внимание и положительные эмоции, утверждает американский нейробиолог из Университета Эмори (США) Грегори Бернс в книге "Как любят нас собаки". Это прежде всего эмоциональная привязанность.
Маленький мозг с большим количеством нейронов
более развита, чем у кошек, гиен или львов. У золотистого ретривера почти 530 миллионов кортикальных нейронов (то есть относящихся к коре больших полушарий головного мозга). Это вдвое больше, чем у бурого медведя, чей мозг по размеру в три раза превосходит собачий. В древности столь развитый мозг делал диких собак эффективными хищниками, а сегодня помогает их одомашненным потомкам выполнять сложные команды и понимать около двух сотен слов.
Причем речь в мозге четвероногого питомца обрабатывается по той же схеме, что и у человека. Собаки воспринимают значения слов отдельно от интонации, с которой их произносят. Нейрофизиологи из Будапештского университета воспроизводили 13 собакам записи голоса дрессировщицы: либо короткие осмысленные фразы, либо бессвязный набор союзов.
Сканирование мозга четвероногих испытуемых показало, что левое полушарие, отвечающее за понимание слов, активизировалось, только когда они слышали осмысленную речь. Активность правой слуховой области мозга повышалась, если фразы произносились с одобрительной интонацией — независимо от того, был ли в них смысл. Кроме того, ученые выяснили, что похвала всегда вызывала отклик в центре удовольствия собачьего мозга.
Эмпатичные и внимательные друзья человека
— изменение позы, то, что часто называют моторикой", — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Анна Шубкина.
Так, собаки умеют распознавать настроение человека по выражению его лица — и не только хозяина, но и тех, кого видят впервые. Исследователи предполагают, что улыбку эти животные ассоциируют с положительными эмоциями, а нахмуренные брови — с отрицательными.
Это возможно прежде всего потому, что четвероногие питомцы и сами пользуются мимикой при общении с сородичами и хозяином. Эту способность собаки унаследовали от предков — волков, которых считают социальными животными. Антрополог Университета штата Пенсильвания (США) Пэт Шимпан в книге "Захватчики" пишет, что именно благодаря приручению волка и его превращению в собаку кроманьонцы получили преимущество над неандертальцами, у которых таких помощников не было.
По словам Анны Шубкиной, даже если эта теория неверна, бесспорно значение собаки для "очеловечивания человека" — необходимость и способность находить общий язык и понимать представителя другого вида были доступны только особо одаренным перволюдям и первопсам. Они научились общаться и взаимодействовать, что обеспечило эволюционные преимущества.
"Эмпатия — умение понимать чувства и желания другого существа — для собак очень важна. Именно эмпатия, уравновешивающая агрессию, в основе поведения социальных животных, в том числе с человеком — особенно в игре. Происходит синхронизация (взаимная подстройка), выражаемая как в лицевой мимике, так и в моторике", — объясняет ученый.
Когда собака ближе человека
— GTF2I и GTF2IRD1, считают исследователи Принстонского университета. У человека вариации в этих генах ассоциированы с синдромом Вильямса. Люди, страдающие этим заболеванием, — умственно отсталые, но отличаются добродушием, послушностью, доверчивостью.
Ученые предполагают, что на заре одомашнивания собаки эта мутация возникла у небольшой группы древних волков. Они были более дружелюбны и менее опасны, поэтому люди их приручили.
"Идея об отдельных "генах одомашнивания" противоречит результатам одного из крупнейших научных проектов ХХ века — многолетних трудов Дмитрия Беляева, его сотрудников и последователей по одомашниванию лисиц и других зверей. Они установили, что при доместикации происходит глобальная перестройка всего генома, а связка "один ген — один признак" почти всегда абстракция. Она не работает для подавляющего большинства признаков высших животных. Это связано с тем, то мы — не сумма имеющихся у нас генов, а результат взаимодействия множества генов и белков в процессе онтогенеза (индивидуального развития) в уникальных для каждого условиях. Более того, один и тот же участок ДНК выполняет разные функции у представителей разных видов, отрядов, классов — существ, находящихся на разных ступенях эволюции. Поэтому прямые аналогии недопустимы", — уточняет Анна Шубкина.
Тем более что в тестах на умственные способности собаки показывают неплохие результаты. Профессор психологии Университета Британской Колумбии (Канада) Стенли Корен указывал, что у собак интеллект двухлетнего ребенка и они невероятно преданы хозяевам. И те отвечают им взаимностью. Согласно недавнему исследованию Северо-восточного университета Бостона (США), в некоторых ситуациях люди больше сочувствуют собакам, чем себе подобным.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.