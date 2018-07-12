"Очеловечивание человека": почему собаки так хорошо понимают людей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Собаки распознают интонации и смысл слов, чувствуют эмоции человека по выражению лица и сами общаются с помощью мимики. За что четвероногие питомцы любят хозяев и почему их предки одомашнились — в материале РИА Новости.

CC0 / Pixabay / Joe007 / Ученые раскрыли сибирские корни вымерших собак индейцев предположили, что инициатива совместной жизни могла исходить не от человека, а от древнего предка современных собак.

Расшифровка генома нескольких пород волков и собак подтверждает эту гипотезу. Главного друга человека приручили примерно 18 тысяч лет назад — задолго до возникновения сельского хозяйства. Скорее всего, собаки одомашнились по доброй воле. Исследователи предполагают, что наименее агрессивные особи древних волков следовали за охотниками-собирателями, постепенно присоединяясь к человеческим сообществам.

В отличие от предков, современные домашние собаки ценят людей не за бесплатную еду — им важно внимание и положительные эмоции, утверждает американский нейробиолог из Университета Эмори (США) Грегори Бернс в книге "Как любят нас собаки". Это прежде всего эмоциональная привязанность.

Маленький м озг с б ольшим к оличеством н ейронов

© Depositphotos / vvvita Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки более развита, чем у кошек, гиен или львов. У золотистого ретривера почти 530 миллионов кортикальных нейронов (то есть относящихся к коре больших полушарий головного мозга). Это вдвое больше, чем у бурого медведя, чей мозг по размеру в три раза превосходит собачий. В древности столь развитый мозг делал диких собак эффективными хищниками, а сегодня помогает их одомашненным потомкам выполнять сложные команды и понимать около двух сотен слов.

Причем речь в мозге четвероногого питомца обрабатывается по той же схеме, что и у человека. Собаки воспринимают значения слов отдельно от интонации, с которой их произносят. Нейрофизиологи из Будапештского университета воспроизводили 13 собакам записи голоса дрессировщицы: либо короткие осмысленные фразы, либо бессвязный набор союзов.

© Иллюстрация РИА Новости . CC0, CC BY-SA 3.0 В мозге золотистого ретривера 530 миллионов кортикальных нейронов — это в два раза больше, чем в кошачьем мозге © Иллюстрация РИА Новости . CC0, CC BY-SA 3.0 В мозге золотистого ретривера 530 миллионов кортикальных нейронов — это в два раза больше, чем в кошачьем мозге

Сканирование мозга четвероногих испытуемых показало, что левое полушарие, отвечающее за понимание слов, активизировалось, только когда они слышали осмысленную речь. Активность правой слуховой области мозга повышалась, если фразы произносились с одобрительной интонацией — независимо от того, был ли в них смысл. Кроме того, ученые выяснили, что похвала всегда вызывала отклик в центре удовольствия собачьего мозга.

Эмпатичные и в нимательные д рузья ч еловека

© Fotolia / Africa Studio Ученые выяснили, почему собакам нравятся улыбающиеся люди

Так, собаки умеют распознавать настроение человека по выражению его лица — и не только хозяина, но и тех, кого видят впервые. Исследователи предполагают, что улыбку эти животные ассоциируют с положительными эмоциями, а нахмуренные брови — с отрицательными.

Это возможно прежде всего потому, что четвероногие питомцы и сами пользуются мимикой при общении с сородичами и хозяином. Эту способность собаки унаследовали от предков — волков, которых считают социальными животными. Антрополог Университета штата Пенсильвания (США) Пэт Шимпан в книге "Захватчики" пишет, что именно благодаря приручению волка и его превращению в собаку кроманьонцы получили преимущество над неандертальцами, у которых таких помощников не было.

По словам Анны Шубкиной, даже если эта теория неверна, бесспорно значение собаки для "очеловечивания человека" — необходимость и способность находить общий язык и понимать представителя другого вида были доступны только особо одаренным перволюдям и первопсам. Они научились общаться и взаимодействовать, что обеспечило эволюционные преимущества.

"Эмпатия — умение понимать чувства и желания другого существа — для собак очень важна. Именно эмпатия, уравновешивающая агрессию, в основе поведения социальных животных, в том числе с человеком — особенно в игре. Происходит синхронизация (взаимная подстройка), выражаемая как в лицевой мимике, так и в моторике", — объясняет ученый.

Когда с обака б лиже ч еловека

© Фото : Mikako Makura Ученые: собаки "приручили" человека через его глаза считают исследователи Принстонского университета. У человека вариации в этих генах ассоциированы с синдромом Вильямса. Люди, страдающие этим заболеванием, — умственно отсталые, но отличаются добродушием, послушностью, доверчивостью.

Ученые предполагают, что на заре одомашнивания собаки эта мутация возникла у небольшой группы древних волков. Они были более дружелюбны и менее опасны, поэтому люди их приручили.

"Идея об отдельных "генах одомашнивания" противоречит результатам одного из крупнейших научных проектов ХХ века — многолетних трудов Дмитрия Беляева, его сотрудников и последователей по одомашниванию лисиц и других зверей. Они установили, что при доместикации происходит глобальная перестройка всего генома, а связка "один ген — один признак" почти всегда абстракция. Она не работает для подавляющего большинства признаков высших животных. Это связано с тем, то мы — не сумма имеющихся у нас генов, а результат взаимодействия множества генов и белков в процессе онтогенеза (индивидуального развития) в уникальных для каждого условиях. Более того, один и тот же участок ДНК выполняет разные функции у представителей разных видов, отрядов, классов — существ, находящихся на разных ступенях эволюции. Поэтому прямые аналогии недопустимы", — уточняет Анна Шубкина.

Тем более что в тестах на умственные способности собаки показывают неплохие результаты. Профессор психологии Университета Британской Колумбии (Канада) Стенли Корен указывал, что у собак интеллект двухлетнего ребенка и они невероятно преданы хозяевам. И те отвечают им взаимностью. Согласно недавнему исследованию Северо-восточного университета Бостона (США), в некоторых ситуациях люди больше сочувствуют собакам, чем себе подобным.