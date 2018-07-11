В Крыму создадут спецкомиссию по изучению недавно обнаруженной пещеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать комиссию, которая займется вопросами, связанными с изучением обнаруженной при строительстве трассы "Таврида" пещерой.

Карстовая полость — пещера длиной минимум 1015 метров — была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства "Тавриды". Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников.

"Вчера встречался со спелеологами Российского географического общества, которые исследуют уникальный объект… Сейчас по моему поручению создается комиссия. Предполагается, что в ее состав будут включены специалисты Российского географического общества, Российского союза спелеологов, министерства транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании ВАД, которая ведет строительство трассы", — сообщил РИА Новости Аксенов.

Он отметил, что работы на участке, где обнаружена пещера, приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся. По мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна, поэтому решения о дальнейших действиях строителей будут приняты после изучения всех возможных вариантов, добавил глава республики.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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