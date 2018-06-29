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Ученые выяснили, что вороны могут запоминать абстрактную информацию

(обновлено: 12:16 29.06.2018)
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© Фото : Jelbert et al. / Scientific Reports 2018Новокаледонский ворон изготовляет «валюту» для торгового автоматаНовокаледонский ворон изготовляет «валюту» для торгового автомата
© Фото : Jelbert et al. / Scientific Reports 2018
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новокаледонские вороны, "эйнштейны" мира пернатых, умеют запоминать абстрактную информацию, связанную с устройством и изготовлением орудий труда, и пользоваться ей в подходящей обстановке, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Бразильские капуцины, изготовляющие орудия труда
© Фото : T. Falótico
Открыты обезьяны, умеющие изготавливать каменные орудия труда
"Нас интересовало то, могут ли вороны просто посмотреть на орудие труда, сформировать его абстрактный образ и скопировать его. Мы разработали специальный эксперимент для проверки этой идеи и показали, что это действительно так", — заявил Алекс Тейлор (Alex Taylor) из университета Окленда (Новая Зеландия).

На пути к разуму

Считается, что большинство птиц из рода воронов обладают недюжинными умственными способностями. Они часто обгоняют многих млекопитающих и других пернатых в тестах на сообразительность. Большинство орнитологов считают новокаледонских воронов (Corvus moneduloides) чемпионами в этой сфере.

Эти птицы, вместе с человеком и некоторыми высшими приматами, входят в "элитный клуб" животных, умеющих изготовлять и пользоваться орудиями труда. Кроме того, вороны являются единственными на Земле существами, помимо человека, способными распознавать "актера за ширмой" и связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Новокаледонский ворон
© Troscianko et al. / Nature
Ученые нашли у воронов умение осознавать намерения других существ

Тейлор и его коллеги, изучающие интеллект воронов уже более десяти лет, открыли еще одно удивительное качество этих птиц, пытаясь понять, могут ли пернатые "эйнштейны" передавать свои знания и секреты по производству орудий труда.

Это качество, как сегодня считают многие антропологи, было одним из ключевых факторов в эволюции человека и наших вымерших родичей. Опыты на студентах показывают, что без передачи знаний от одного поколения к другому, а также умения копировать и улучшать "технологические инновации", древние люди просто не смогли бы пользоваться чем-то, кроме оббитых камней и острых кусков гальки.

Как отмечает Тэйлор, поиски этого умения, о котором впервые заговорил еще Платон с его концепцией "мира идей", у воронов осложнены двумя вещами – птицы, очевидным образом, не умеют говорить и крайне редко "телеграфируют" свои действия. И то и другое осложняет интерпретацию их поступков и поиски следов абстрактного мышления и памяти, необходимой, как сегодня считают исследователи, для передачи культуры и технического прогресса.

Птицы-фальшивомонетчики

Австралийские орнитологи решили эту проблему, создав своеобразный "торговый автомат" для ворон, которым те могли пользоваться только в том случае, если они могли осознавать, как он работает, и применять эти знания на практике.

Этот автомат, как объясняют ученые, выдавал кусочки еды птицам, если те опускали "деньги" – полоски бумаги определенных размеров – в его "валютоприемник". Изначально у птиц был небольшой запас подобных "монет", однако потом они должны были самостоятельно изготовлять их, разрывая на части большие листы бумаги, которые им выдавали ученые.

Правильные размеры этих бумажек, по словам Тейлора, менялись после каждого раунда эксперимента, что не позволяло воронам использовать первые образцы "денег" в качестве примера, который они могли просто скопировать, не понимая идеи, которая вкладывалась в этот объект.

Вороны решают задачи и планируют свои действия наперед
© Фото : Helena Oswath
Вороны умеют планировать дела не хуже людей, выяснили ученые

Все птицы, участвовавшие в играх с "торговым автоматом", фактически сразу научились пользоваться им, правильно подбирая размеры бумажек и даже улучшая технику их изготовления. Более того, последующие наблюдения показали, что вороны умеют запоминать то, как нужно изготовлять такую "валюту" не только в ходе их собственных игр с автоматом, но и наблюдая за другими птицами.

Наличие подобной способности у воронов, как отмечают ученые, в очередной раз сближает их с человеком и говорит о том, что для развития высокого уровня интеллекта не обязательно иметь руки, гибкие пальцы и быть прямоходящим.

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