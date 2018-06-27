Роскосмос открыл российский сегмент МКС для коммерческих экспериментов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роскосмос предложил научным и образовательным организациям использовать возможности российского сегмента Международной космической станции для проведения экспериментов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Заинтересованные научные и образовательные организации могут принять участие в коммерческих программах организации научно-прикладных экспериментов на борту Международной космической станции. Эксперименты и исследования в условиях микрогравитации могут быть реализованы с использованием уже размещенной на российском сегменте МКС научной аппаратуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас российский сегмент станции располагает более чем 30 комплексами научной аппаратуры и оборудования, готового к использованию при проведении космических экспериментов.

"Для реализации научно-прикладных исследований на борту модулей российского сегмента МКС создан комплекс целевых нагрузок, состоящий из научной аппаратуры, целевого оборудования, механических адаптеров и периодически доставляемых расходных материалов", — отмечается в сообщении.

Научное оборудование российского сегмента МКС представлено комплексами, позволяющими проводить исследования по направлениям "Человек в космосе", "Космическая биология и биотехнологии", "Исследование Земли и космоса" и "Технологии освоения космического пространства".

Также в составе российского сегмента присутствует двухстепенная платформа наведения для проведения геофизических экспериментов и исследований физических условий в космическом пространстве, перчаточный бокс "Главбокс-С", для биологических экспериментов, требующих стерильных условий, и термостат "ТБУ-В", позволяющий создавать различные температурные условия.