"Хаббл" сфотографировал звездный "дом престарелых" в созвездии Скорпиона

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии одной из самых "старых" частей Млечного Пути – шарового скопления NGC 6139 в созвездии Скорпиона. Снимки его звезд, родившихся до формирования Галактики, были опубликованы на сайте телескопа.
Подобные аномалии и предполагаемая ключевая роль шаровых скоплений в формировании галактик заставляет астрономов, в том числе и научную команду "Хаббла", пристально следить за всеми известными объектами такого рода и проводить своеобразную "перепись" его престарелых жителей.
Подсчитывая число пульсаров, черных дыр, белых карликов и прочих вырожденных объектов, ученые надеются понять, как быстро эволюционируют звезды внутри них и как эти скопления участвовали в рождении Млечного Пути. Интерес к ним возрос после открытия первых гравитационных следов слияния черных дыр – текущие результаты наблюдений на LIGO и ViRGO указывают на то, что их пары рождаются внутри подобных звездных "домов престарелых".
Новые снимки скопления NGC 6139, как надеются астрономы, помогут разрешить часть противоречий, накопившихся в последние годы вокруг возраста подобных объектов. Дело в том, что новые данные по спектру этих светил говорят о том, что их "престарелые дома" возникли не сразу после рождения Вселенной, а через 2-3 миллиарда лет после Большого Взрыва, в то же время, когда появился Млечный Путь.
Наблюдения за движением и свойствами звезд внутри NGC 6139, как надеются ученые, помогут нам уточнить их возраст и понять, какую роль они играли в формировании Галактики и участвовали ли они в этом процессе в принципе.