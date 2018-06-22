Британские физики объяснили, почему мы не найдем инопланетян

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Британские физики нашли новое, более логичное объяснение тому, почему мы до сих пор не нашли инопланетян и не найдем их, и опубликовали его в статье, направленной к публикации в журнале Proceedings of the Royal Society of London A.
Астрономические шансы
Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.
Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?
Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.
Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.
Сандберг и его коллеги, в том числе Эрик Дрекслер, автор термина "нанотехнологии", нашли новое объяснение парадоксу Ферми, обратив внимание на то, какой разброс в значениях характерен для изначальных параметров, используемых в уравнении Дрейка при просчете числа разумных существ.
Математика жизни
Они заметили, что многие ученые, оценивая число цивилизаций в Млечном Пути и во Вселенной, просто игнорируют то, что они используют очень вероятностные и неточные величины, чьи значения иногда могут различаться на 7-8 порядков. В результате этого они получают не очень широкий спектр ответов, а вполне "конкретную" цифру, которая не соответствует реальности, но близка к их собственным ожиданиям.
Британские физики исправили этот недочет, просчитав уравнение Дрейка с учетом всех возможных погрешностей и разбросов в его аргументах. В их число, к примеру, входят такие вещи, как скорость формирования звезд в Галактике, доля светил с планетами, число землеподобных планет и типичная продолжительность жизни цивилизаций.
Объединив результаты этих расчетов при помощи статистики, Сандберг и его команда обнаружили, что Галактика была полностью лишена разумной жизни в 30% случаев, хотя при некоторых комбинациях параметров число внеземных цивилизаций действительно было довольно высоким.
Подобные результаты, как считают авторы этой идеи, говорят о том, что парадокс Ферми не имеет смысла — отсутствие жизни в обозримой Вселенной вполне можно объяснить при помощи уравнения Дрейка. Скорее всего, человечество действительно пока остается единственной разумной группой существ в Галактике, хотя в будущем или в прошлом могли существовать и другие цивилизации.
Это, однако, как подчеркивает Сандберг, не делает проекты SETI, Института поиска внеземных цивилизаций, и инициативы Breakthrough Listen полностью бессмысленными. Подобные наблюдения, по его словам, крайне важны для того, чтобы сузить разброс в значениях у параметров уравнения Дрейка и поиска реального ответа на "главный вопрос" Вселенной.