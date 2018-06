Британские физики объяснили, почему мы не найдем инопланетян

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Британские физики нашли новое, более логичное объяснение тому, почему мы до сих пор не нашли инопланетян и не найдем их, и опубликовали его в статье, направленной к публикации в журнале Proceedings of the Royal Society of London A.

Астрономические шансы

"Коллеги говорят, что мы не нашли следов инопланетян по той причине, что разумная жизнь возникает во Вселенной крайне редко. Но тогда она должна быть чрезвычайно редкой, исчезать очень быстро или скрывать себя от остальных. Все подобные объяснения имеют очень странный и зачастую нереалистичный характер", — рассказывает Андерс Сандберг (Anders Sandberg) из Оксфордского университета (Великобритания).

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Сандберг и его коллеги, в том числе Эрик Дрекслер, автор термина "нанотехнологии", нашли новое объяснение парадоксу Ферми, обратив внимание на то, какой разброс в значениях характерен для изначальных параметров, используемых в уравнении Дрейка при просчете числа разумных существ.

Математика жизни

Они заметили, что многие ученые, оценивая число цивилизаций в Млечном Пути и во Вселенной, просто игнорируют то, что они используют очень вероятностные и неточные величины, чьи значения иногда могут различаться на 7-8 порядков. В результате этого они получают не очень широкий спектр ответов, а вполне "конкретную" цифру, которая не соответствует реальности, но близка к их собственным ожиданиям.

Британские физики исправили этот недочет, просчитав уравнение Дрейка с учетом всех возможных погрешностей и разбросов в его аргументах. В их число, к примеру, входят такие вещи, как скорость формирования звезд в Галактике, доля светил с планетами, число землеподобных планет и типичная продолжительность жизни цивилизаций.

Объединив результаты этих расчетов при помощи статистики, Сандберг и его команда обнаружили, что Галактика была полностью лишена разумной жизни в 30% случаев, хотя при некоторых комбинациях параметров число внеземных цивилизаций действительно было довольно высоким.

Подобные результаты, как считают авторы этой идеи, говорят о том, что парадокс Ферми не имеет смысла — отсутствие жизни в обозримой Вселенной вполне можно объяснить при помощи уравнения Дрейка. Скорее всего, человечество действительно пока остается единственной разумной группой существ в Галактике, хотя в будущем или в прошлом могли существовать и другие цивилизации.

Это, однако, как подчеркивает Сандберг, не делает проекты SETI, Института поиска внеземных цивилизаций, и инициативы Breakthrough Listen полностью бессмысленными. Подобные наблюдения, по его словам, крайне важны для того, чтобы сузить разброс в значениях у параметров уравнения Дрейка и поиска реального ответа на "главный вопрос" Вселенной.