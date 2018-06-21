Ученые выяснили подробности жизни альпийского "ледяного человека"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Знаменитый Отци, альпийский "ледяной человек", был правшой. Он пользовался орудиями труда, произведенными в самых разных районах Альп и Северной Италии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Преступление и наказание

"Следы повторной заточки на некоторых скребках и каменном ноже Отци говорят о том, что он был правшой и обладал рудиментарными навыками починки сломанных орудий труда. Тяжелая рана правой руки лишила его возможности заточить эти орудия и изготовить новые наконечники стрел, в которых он так отчаянно нуждался в последние часы своей жизни", — пишут Урсула Вирер (Ursula Weirer), ученый из Департамента археологии и культурного наследия Флоренции (Италия).

"Ледяного человека" нашли в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более пяти тысяч лет — останки Отци были датированы периодом с 3365 по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Первый анализ ран на теле Отци, проведенный в мае 2012 года, показал, что "ледяной человек" был довольно тяжело ранен перед смертью, многие повреждения не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта между племенами древних жителей Италии, когда неудачно пытался скрыться с поля битвы после поражения.

Одной из самых интересных деталей, не связанных с самой мумией, было то, что убийцы Отци не поживились добычей и оставили на месте все его ценные вещи, в том числе и медный топор, изготовленный у берегов швейцарского озера Цуг — на предполагаемой родине родственников "ледяного человека". Как считают ученые, это говорит о том, что "ледяного человека" убили исключительно ради мести.

© Wierer et al (2018) Царапины на этой стреле указали на праворукость Отци © Wierer et al (2018) Царапины на этой стреле указали на праворукость Отци

Вирер и ее коллеги раскрыли новые подробности последних дней жизни Отци и его скитаний по Альпам. Сделать это позволило изучение каменных и костяных орудий труда, найденных около мумии вместе с топором.

Ученые просветили эти орудия при помощи спектрографа и компьютерного томографа и смогли вычислить место, где были добыты куски сланца, из которого их изготовили, а также понять, как с ними обращался Отци в последние дни жизни.

Евросоюз каменного века

История каменного и костяного арсенала "ледяного человека" оказалась столь же пестрой, как и происхождение его медного топора, связывающего север Италии, юг Швейцарии и другие регионы Альп. Кинжал, скребки, наконечники стрел, рубила и бур Отци были выбиты из камней, добытых как минимум в трех разных районах — в окрестностях города Трентино, в 35 километрах северо-западу от него и в 30 километрах — к югу.

Судя по рисунку царапин на поверхности орудий, Отци был правшой: во время разделки туш или нарезки растений он держал ножи, скребки и прочие инструменты в правой руке. Так же он затачивал и поврежденные орудия труда, причем использовал специальную стамеску из рога оленя.

Часть орудий изготовлена явно леворуким мастером, что говорит о том, что Отци мог приобрести заготовки или уже готовые наконечники стрел и ножи у представителей нескольких разных племен, живших в этих точках Альп. К примеру, его кинжал похож по форме на каменные лезвия древних жителей Швейцарии, а некоторые наконечники стрел имеют такую же форму, как у орудий обитателей южных Итальянских Альп.

Праворукость Отци и пестрое происхождение его орудий, как отмечает Вирер, раскрывает несколько любопытных моментов последних дней его жизни. К примеру, отсутствие царапин на поверхности рубила и бура говорит о том, что "ледяной человек" перед смертью находился в бегах — он заточил инструменты за несколько дней до гибели, но так и не успел ими воспользоваться.

При этом наличие обломанных наконечников в колчане говорит о том, что он отчаянно нуждался в пополнении арсенала, но у него не было ни времени, ни каменных заготовок стрел, которые он в любом случае не смог бы довести до боевой готовности из-за травмы правой руки. Все это, как считают ученые, обрекло его на гибель не меньше, чем стрела, которую преследователи выпустили ему в спину с большого расстояния.