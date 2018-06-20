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Белые медведи не вымрут из-за своей косолапости, заявляют ученые

01:0220.06.2018
0800
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океанеБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Неэффективная, "косолапая" походка белых медведей оказалась не столь энергозатратной, как раньше считали ученые. Она вряд ли послужит причиной их вымирания, заявляют зоологи в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology.

Белые медведи
© Фото : М.Деминов
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"Нам было крайне тяжело понять, как мы можем измерить эффективность ходьбы белых медведей – они не любят, когда их заставляют куда-то идти и при этом надевают на морду тяжелую маску, да и нацепить ее на столь большого хищника было тоже опасно. Вместо этого мы научили их шагать по беговой дорожке", — рассказывает Энтони Пагано (Anthony Pagano), биолог из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Белые медведи добывают пищу исключительно на поверхности морского льда, где их белоснежная шкура помогает им подкрадываться к тюленям, всплывающим к лункам во льде или отдыхающим на его поверхности. Если льда нет, то медведь будет лишен камуфляжа и у него почти не будет шансов поймать ластоногого, что заставит его голодать продолжительное время.

По этой причине сокращение площади полярных шапок под действием глобального потепления является одной из главных угроз для жизни этих хищников сегодня. По оценкам некоторых групп экологов, численность белых медведей может сократиться до критически низкой отметки уже через 10 лет, если северные льды продолжат сокращаться текущими рекордными темпами.

Пагано и его коллеги в начале этого года раскрыли новую угрозу для вымирания белых медведей. Они обнаружили, что "хозяева заполярья" тратят примерно в три раза больше энергии в состоянии покоя, чем другие медведи схожих размеров, что может послужить причиной их вымирания в том случае, если их традиционная пища – тюлени – станет еще более недоступной.

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© РИА Новости / Вера Костамо
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После этого биологи вспомнили, что в 1980 годах их коллеги нашли намеки на то, что белые медведи были "чемпионами" по косолапости – как тогда заявляли биологи, они тратили заметно больше энергии на ходьбу, чем их бурые сородичи.

Проверить эти заявления, как вспоминает Пагано, оказалось не так-то просто, так как на медведей невозможно надеть приборы, позволяющие измерить скорость их метаболизма по количеству потребляемого кислорода, и их нельзя поместить в клетку, позволяющую производить подобные опыты с небольшими животными.

Биологи из Калифорнии решили эту проблему остроумным образом – они купили специальную беговую дорожку для лошади, куда можно было посадить и медведя, и поместили ее в герметичную камеру из пуленепробиваемого стекла, где они могли замерять изменения в уровне кислорода и углекислого газа.

Последующие два месяца биологи потратили на подбор подходящих "приманок" для медведей и их обучение ходьбе в этом "беличьем колесе". Что интересно, бурым медведям сразу понравилось это упражнение, а их белые кузены крайне неохотно обучались этому искусству.

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© Фото : George Teichmann
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Когда и те, и другие хищники вжились в роль "белки", ученые приступили к замерам того, как много калорий они сжигают на каждый метр пройденного расстояния. К их большому удивлению, и гризли, и белые медведи тратили примерно по 2,2 килокалории на каждый пройденный метр, с поправкой на их разницу в массе, и не уступали в эффективности ходьбы другим животным аналогичных размеров.

Подобные результаты замеров говорят о том, что степень "косолапости" белых медведей сильно преувеличивалась – низкая эффективность бега и ходьбы не послужит причиной их вымирания. С другой стороны, высокая скорость метаболизма по-прежнему угрожает их существованию, заключают Пагано и его коллеги.

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1
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3
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