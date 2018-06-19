МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На российском сегменте Международной космической станции (МКС) будет проведена ревизия эффективности экспериментов, сообщила летчик-космонавт РФ, Герой России, депутат Госдумы Елена Серова.

"Когда мы были на чествовании Валентины Владимировны Терешковой в Роскосмосе, представился случай поговорить с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Он сказал, что будет проведена ревизия экспериментов, проводимых на борту МКС, и оценена их эффективность. Мало провести эксперимент: он должен давать определенный результат, чтобы не просто ученые расшифровали и увидели что-то необычное, а это должно быть применительно к чему-либо", — сказала журналистам Серова.

По ее словам, в дополнение к этому будет рассмотрена возможность проведения на российском сегменте станции ряда новых экспериментов.

"Я, конечно, не могу здесь раскрывать, какая будет направленность, потому что официально это еще не оглашено, но тем не менее экспериментальная база будет расширяться", — заключила Серова.