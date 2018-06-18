"Роскосмос" назвал время отправки "Прогресса МС-09" к МКС

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Роскосмос" назвал время пуска очередного космического грузовика "Прогресс" к Международной космической станции: корабль отправят 10 июля в 00.51 мск.

"Десятого июля 2018 года с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09"", — говорится в релизе.

Корабль доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что корабль попробуют отправить к станции по новой сверхкороткой двухвитковой схеме. Он должен будет добраться до станции всего за 3,5 часа.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме, когда корабль с момента старта до стыковки со станцией делает четыре оборота вокруг Земли. Стандартная схема — двухсуточная, при ней корабль делает 34 витка вокруг нашей планеты.

Впервые новую схему планировалось отработать 12 октября 2017 года на грузовике "Прогресс МС-07". Однако автоматика отменила пуск, и старт перенесли на двое суток, когда баллистические условия уже не позволяли отправить корабль по двухвитковой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.

Аналогичная ситуация произошла и во время второй попытки отработать новую схему. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом" был также перенесен на два дня — с 11 на 13 февраля 2018 года.