"Глонасс-М" и "Фрегат" внесли в каталог космических объектов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты ВКС РФ внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) информацию о разгонном блоке "Фрегат" и навигационном спутнике "Глонасс-М", запущенном с космодрома Плесецк 17 июня, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч километров.
Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалисты обрабатывают более 60 тысяч измерений.