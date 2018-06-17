"Глонасс-М" и "Фрегат" внесли в каталог космических объектов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты ВКС РФ внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) информацию о разгонном блоке "Фрегат" и навигационном спутнике "Глонасс-М", запущенном с космодрома Плесецк 17 июня, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"После выведения на орбиту космического аппарата Глонасс-М"… офицеры центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах ("Глонасс-М" и "Фрегат") для принятия их на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", — говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч километров.

В каталоге содержится информация о 1500 характеристиках каждого космического объекта, включая набор элементов орбит для прогнозирования их движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.

Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалисты обрабатывают более 60 тысяч измерений.