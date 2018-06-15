ЦЕРН хочет заключить соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Россией

ЖЕНЕВА, 15 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) 14 июня принял решение заключить с Россией договор о международном сотрудничестве, подпишет его к концу этого года, заявила РИА Новости генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

"Совет вчера решил заключить соглашение о международном сотрудничестве с Россией. Мы подпишем его с российскими властями в конце года. Сейчас мы обсуждаем будущий вклад России в работу Организации", — сказала она.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. Минобрнауки РФ в марте сообщило, что подпишет новое соглашение с институтом.

Как рассказали РИА Новости источники, знакомы с ситуацией, новое предложение заключить отдельный договор с РФ поступило от директората ЦЕРН. Накануне Совет организации провел закрытое совещание, на котором было принято решение поддержать инициативу о сотрудничестве между ЦЕРН и правительством РФ в области научной и технической кооперации, физики высоких энергий и других областях, представляющих взаимный интерес. По данным РИА Новости, документ является бессрочным.

Джанотти подчеркнула, что речь идет о соглашении широкого профиля, в котором, в частности, будут заложены параметры вклада России в новую программу обновления БАК и повышения светимости коллайдера.

Ранее руководитель проекта по усилению светимости Лучио Росси заявил РИА Новости, в ЦЕРН ожидают, что РФ предоставит проекту, в частности, поглотители энергии, сверхпроводимые магниты и усилители для крабовых резонаторов, которые увеличивают вероятность столкновения частиц в БАК.

"Российские ученые с самого начала существования ЦЕРНа были его важными партнерами. Особенно с Большим адронным коллайдером. Мы обмениваемся учеными, технологиями, выстраиваем важное партнерство", — подчеркнула гендиректор ЦЕРН.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер.