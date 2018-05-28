Клещ, найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из Мьянмы

Клещ, найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из Мьянмы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкие ученые обнаружили во фрагменте янтаря клеща, завернутого в паутину, сообщает National Geographic.

Находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы. И лишь недавно эксперты выяснили, что оказавшийся в янтаре клещ обернут в тонкие нити. Ученые пришли к выводу, что герой их исследования сначала попал в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.

"Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных", — пишет издание. Отмечается, что это первое прямое подтверждение нападения пауков на клещей.

Янтарь, который исследовали немецкие ученые, попал в грунт около 99 миллионов лет назад. Внутри камня также обнаружили перья — судя по всему, клещ перед гибелью полакомился кровью хищного пернатого динозавра.

"Основной посыл — это редкость и необычность этого открытия", — заявил руководитель исследования Джейсон Данлоп, изучающий паукообразных в Берлинском музее естествознания.