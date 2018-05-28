РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в Китае следы древнейшей перхоти на Земле

15:1428.05.2018
04770
© Brian ChooСамый прекрасный ящер Yutyrannus huali, обитавший на территории современного Китая примерно 125 миллионов лет назадСамый прекрасный ящер Yutyrannus huali, обитавший на территории современного Китая примерно 125 миллионов лет назад
© Brian Choo
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Уникальные окаменелости из Китая рассказали ученым о том, что перхоть поражала не только предков людей и прочих млекопитающих, но и даже древних пернатых динозавров и птиц, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Так художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов
© Фото : Stephanie Abramowicz
Палеонтологи впервые нашли крылья птиц времен динозавров внутри янтаря
"Это единственный ископаемый пример перхоти. До настоящего времени у нас не было никаких свидетельств того, как именно чешуйки кожи сходили с тела пернатых динозавров и первых птиц", — заявила Мария Макнамара (Maria McNamara) из университетского колледжа Корка (Ирландия).

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла настоящая революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. В частности, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

Макнамара и ее коллеги под руководством Синь Сюя (Xing Xu) из университета города Линъи (Китай) выяснили, что пернатые динозавры и птицы страдали от тех же проблем с кожей, что и люди сегодня, изучая музейные окаменелости, найденные на западе провинции Ляонин в северо-восточной части Китая.

Сегодня эту часть провинции можно назвать "царством пернатых динозавров", так как почти все известные нам виды оперенных рептилий мезозоя были найдены здесь в последние 10-20 лет, в том числе первые останки микрорапторов, четырехкрылых летающих ящеров.

Изучая кости этих динозавров и прочих пернатых рептилий, ученые пытались раскрыть одну важную эволюционную загадку – обладали ли они такой же мягкой, тонкой и нежной кожей, как современные птицы и животные, или же чем-то похожим на роговую "броню" ящериц и змей, меняющих всю кожу целиком.

Останки и меланосомы пушистого бэйпяозавра и древней протоптицы
© Фото : Li et al.
Цветные перья появились вместе с пернатыми динозаврами, заявили ученые

Как отмечает Макнамара, кожа пернатых и млекопитающих обладает одной отличительной особенностью – она шелушится и образует перхоть, регулярно сбрасывая омертвевший верхний слой. Когда она приобрела эту способность, пока не понятно, так как кожа динозавров и древних птиц дожила до нас только в виде отпечатков, почти полностью закрытых перьями и пухом.

Сюй и его коллеги смогли обойти эту проблему, обратив внимание на одну особенность кожи, хорошо известную любителям фильмов ужаса и зомби-экшенов – она продолжает расти и превращаться в перхоть даже после смерти ее обладателя. Часть из них, как предположили ученые, должна была сохраниться внутри окаменелостей рядом с отпечатками перьев.

Руководствуясь этой идеей, палеонтологи откололи несколько фрагментов породы от каждой из окаменелостей, получив на это разрешение от музея, размололи их и попытались найти следы роговых чешуек и омертвевших клеток кожи в этих камнях.

Им удалось найти большое число органических частиц размерами в несколько сотен нанометров, похожие по форме и структуре на перхоть современных птиц. Подобные структуры были найдены рядом с перьями как "настоящих" динозавров, таких как микрорапторы и бейпяозавры, так и древних птиц-конфуциорнисов.

Реконструкция облика Jianianhualong tengi, динозавра с птичьими перьями
© Julius T. Csotonyi 2017 / Xu, Currie, Pittman et al. 2017
Американские генетики превратили чешую крокодила в перья

Что интересно, клетки кожи этих динозавров, но не птиц, не были приспособлены к длительным полетам, так как они не помогали животным охлаждать себя при высокой скорости движения, как это делают клетки верхнего слоя кожи современных пернатых.

Учитывая возраст этих окаменелостей – 125-120 миллионов лет – это самые древние следы перхоти на Земле. Как полагают ученые, их открытие говорит о том, что кожа динозавров очень быстро адаптировалась к  новым условиям жизни и стала шелушиться практически сразу после появления перьев.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена