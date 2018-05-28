Палеонтологи нашли в Китае следы древнейшей перхоти на Земле

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Уникальные окаменелости из Китая рассказали ученым о том, что перхоть поражала не только предков людей и прочих млекопитающих, но и даже древних пернатых динозавров и птиц, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Это единственный ископаемый пример перхоти. До настоящего времени у нас не было никаких свидетельств того, как именно чешуйки кожи сходили с тела пернатых динозавров и первых птиц", — заявила Мария Макнамара (Maria McNamara) из университетского колледжа Корка (Ирландия).

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла настоящая революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. В частности, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

Макнамара и ее коллеги под руководством Синь Сюя (Xing Xu) из университета города Линъи (Китай) выяснили, что пернатые динозавры и птицы страдали от тех же проблем с кожей, что и люди сегодня, изучая музейные окаменелости, найденные на западе провинции Ляонин в северо-восточной части Китая.

Сегодня эту часть провинции можно назвать "царством пернатых динозавров", так как почти все известные нам виды оперенных рептилий мезозоя были найдены здесь в последние 10-20 лет, в том числе первые останки микрорапторов, четырехкрылых летающих ящеров.

Изучая кости этих динозавров и прочих пернатых рептилий, ученые пытались раскрыть одну важную эволюционную загадку – обладали ли они такой же мягкой, тонкой и нежной кожей, как современные птицы и животные, или же чем-то похожим на роговую "броню" ящериц и змей, меняющих всю кожу целиком.

Как отмечает Макнамара, кожа пернатых и млекопитающих обладает одной отличительной особенностью – она шелушится и образует перхоть, регулярно сбрасывая омертвевший верхний слой. Когда она приобрела эту способность, пока не понятно, так как кожа динозавров и древних птиц дожила до нас только в виде отпечатков, почти полностью закрытых перьями и пухом.

Сюй и его коллеги смогли обойти эту проблему, обратив внимание на одну особенность кожи, хорошо известную любителям фильмов ужаса и зомби-экшенов – она продолжает расти и превращаться в перхоть даже после смерти ее обладателя. Часть из них, как предположили ученые, должна была сохраниться внутри окаменелостей рядом с отпечатками перьев.

Руководствуясь этой идеей, палеонтологи откололи несколько фрагментов породы от каждой из окаменелостей, получив на это разрешение от музея, размололи их и попытались найти следы роговых чешуек и омертвевших клеток кожи в этих камнях.

Им удалось найти большое число органических частиц размерами в несколько сотен нанометров, похожие по форме и структуре на перхоть современных птиц. Подобные структуры были найдены рядом с перьями как "настоящих" динозавров, таких как микрорапторы и бейпяозавры, так и древних птиц-конфуциорнисов.

Что интересно, клетки кожи этих динозавров, но не птиц, не были приспособлены к длительным полетам, так как они не помогали животным охлаждать себя при высокой скорости движения, как это делают клетки верхнего слоя кожи современных пернатых.

Учитывая возраст этих окаменелостей – 125-120 миллионов лет – это самые древние следы перхоти на Земле. Как полагают ученые, их открытие говорит о том, что кожа динозавров очень быстро адаптировалась к новым условиям жизни и стала шелушиться практически сразу после появления перьев.