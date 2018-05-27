Ученые нашли ледяной керн, возможно, сохранивший миллионы лет истории Земли

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученым из США удалось добыть в Антарктиде образец ледяного керна, который может содержать информацию о миллионах лет истории Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.

Недавно команда ученых из Принстонского университета нашла обломки льда возрастом в 2,7 миллиона лет, но не смогла обнаружить их происхождение. Затем исследователи из Университета Вашингтона привезли радары, проникающие в лед, и смогли найти область, которая по характеристикам идеально совпадала с обломками льда, обнаруженными принстонской командой.

Сейчас ученые получают разрешение на бурение в этой точке. Если их предположения окажутся верными, то они смогут изучить ледяной керн, в котором содержатся данные о миллионах лет истории Земли.

Благодаря этим данным у ученых появится возможность разгадать многие тайны истории. Одна из них — каким образом примерно миллион лет назад Земля сумела увеличить паузу между ледниковыми периодами, которые теперь происходят каждые 100 тысяч лет вместо 41 тысячи лет.

Ледяные керны — длинные вертикальные образцы ледников, в которых хранится информация о времени формирования ледника. Иногда они могут содержать данные о глубокой древности. Ранее наиболее крупный ледяной керн находился под Куполом C на Антарктическом плато: будучи 3 270 метров в длину, он содержит около 800 тысяч лет истории Земли.