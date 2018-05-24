МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне 2018 года, сообщается на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что ранее правительство определило генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный компанию ПСО "Казань". Подчеркивается, что выполнение работ по строительству стартового комплекса для РН "Ангара" позволит осуществить первый запуск этих ракет в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 40 миллиардов рублей.
Отмечается, что на первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса для РН "Ангара", которое завершится в 2025 году. Временным решением для хранения и подготовки к пускам РН "Ангара" и КА на них на космодроме Восточный определен технический комплекс (МИК РН и КА) "Союз-2".