МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне 2018 года, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" в середине мая текущего года получила положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей (РН) семейства "Ангара" на космодроме Восточный. Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правительство определило генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный компанию ПСО "Казань". Подчеркивается, что выполнение работ по строительству стартового комплекса для РН "Ангара" позволит осуществить первый запуск этих ракет в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 40 миллиардов рублей.

Отмечается, что на первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса для РН "Ангара", которое завершится в 2025 году. Временным решением для хранения и подготовки к пускам РН "Ангара" и КА на них на космодроме Восточный определен технический комплекс (МИК РН и КА) "Союз-2".