СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил создать в Керчи музейно-археологический кластер "Ворота Крыма", который может стать привлекательным для туристов.

По его словам, планируется, что в основу будущего кластера войдут три объекта: гора Митридат, старинная крепость на берегу Керченского пролива и холмы захоронения скифских царей. Кластер объединит в себе несколько составляющих: археология, история, культура, туризм.

"Мы будем обсуждать, каким образом здесь может быть построен центр, включающий в себя музеи, лаборатории по исследованию археологических артефактов, чтобы здесь был в том числе культурный центр. В целом, предварительное название такого проекта "Ворота Крыма". Сейчас мы готовим проект, чтобы представить его на рассмотрение. Мы считаем, что этот проект будет очень привлекательным для туристов, как например, Афины. Будем думать, как сделать экспозицию нашего российского Акрополя", — сказал РИА Новости Сергеев.

Он отметил, что при въезде в Крым со стороны Кубани открывается красивая картина, что стало основанием назвать кластер "Ворота Крыма".

"С одной стороны гора Митридат, древний город Пантикапей – это античная история, а с другой стороны – крепость, как символ освоения Россией Крыма и военного присутствия, затем панорама холмов захоронения скифских царей. То есть вся фактически история не только Крыма, но и России там будет представлена", — подчеркнул глава РАН.

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