Маск заявил о "ежедневных запусках" одних и тех же ракет в 2019 году

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Новая версия повторно используемой ракеты Falcon 9 уже через год сможет повторно отправиться в космос всего через 24 часа после посадки ее первой ступени на Землю, заявил Элон Маск на пресс-конференции в стенах Космического центра НАСА имени Кеннеди.

"Наша главная цель сегодня – показать всем вам, насколько высока ее повторная используемость. Не позже чем через год мы планируем запустить одну и ту же ракету Falcon 9 Block 5 всего через сутки после ее приземления", — заявил предприниматель, чьи слова передает Space.com.

В прошлую пятницу новая версия ракеты Falcon 9 успешно стартовала с космодрома НАСА на мысе Канаверал, вывела на орбиту спутник связи "Бангабанду-1" и осуществила очередную посадку первой ступени на палубу баржи в Атлантическом океане. Весь этот процесс занял девять минут и прошел, как выразился Маск, абсолютно идеальным образом.

Обновленная ракета-носитель, получившая имя Block 5, как отмечают инженеры SpaceX, имеет несколько новых плюсов по сравнению с Block 4, старой версией Falcon 9. В частности, мощность ее двигателей была повышена на 5-9%, а число возможных посадок было увеличено до десяти.

Как отметил Маск, новая версия Falcon 9 станет последним представителем своей линейки – в будущем она будет заменена на тяжелый ракетоноситель BFR, который сейчас создается в стенах SpaceX в рамках идеи по колонизации Марса. Носители текущего класса, по его ожиданиям, совершат еще около 300 полетов в космос, и в общей сложности будет построено от 30 до 50 ракет такого типа.

Текущая посадка Falcon 9 стала 25 в истории этой ракеты, и результаты каждого такого приземления инженеры SpaceX используют для улучшения конструкции первой ступени и повышения шансов того, что она сядет именно в той точке, где это должно произойти.

Как отметил Маск, почти идеальный характер посадки новой версии ракеты был связан с тем, что часть ее алюминиевых и композитных деталей была заменена на их титановые аналоги, обладающие более высокой прочностью и низкой массой. Дополнительным бонусом стало то, что такие компоненты ракет не нуждаются в повторном обслуживании и замене при повторной отправке в космос.

Дальнейшие запуски Block 5, по его словам, помогут инженерам SpaceX собрать достаточное количество данных для разработки BFR и межпланетного космического корабля, способного доставить экипаж из 100 людей на Марс. Как надеется Маск, первый запуск этой сверхтяжелой ракеты состоится в середине 2020 годов.