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РИА Наука
РИА Наука

В Китае завершился годовой эксперимент по имитации жизни на Луне

19:4615.05.2018
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© AFP 2018 / Robyn BeckЛуна. Архивное фотоЛуна. Архивное фото
© AFP 2018 / Robyn Beck
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Годовой эксперимент по имитации жизни на Луне, который стал мировым рекордом по своей продолжительности нахождения людей в изолированной кабине, завершился во вторник в специализированной лаборатории в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Черная дыра J2157-3602 в созвездии Южной Рыбы
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Эксперимент, который начался 10 мая прошлого года, в общей сложности длился 370 дней. Он был поделен на три фазы: 60, 200 и 110 дней. В общей сложности в эксперименте участвовали восемь студентов-волонтеров, которые по четыре человека по очереди жили в кабине.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал группе из трех человек из СССР, которые находились в изолированном пространстве 180 дней, эксперимент проводился в 1970-е годы.

Эксперимент проходил в лаборатории "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1"), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Луна. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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"Лунный дворец" состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов.

Как пишет агентство, четыре волонтера — две девушки и двое юношей во вторник вышли из лаборатории под аплодисменты академиков, исследователей и сокурсников.

Главный конструктор лаборатории "Юэгун-1" Лю Хун заявил, что эксперимент стал самым продолжительным нахождением в биогенеративной системе поддержки жизни, в которой люди, животные, растения, а также микроорганизмы сосуществуют в закрытой среде, имитирующей лунную базу. Кислород, вода и еда перерабатываются в системе, создавая окружающую среду как на Земле.

"Система на 98% самообеспечивающая. Она работала стабильно и эффективно, обеспечивая поддержку жизни своих пассажиров", — приводит слова ученого агентство.

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Волонтеры выращивали пшеницу, клубнику и другие растения. "Система работала хорошо. В кабине было много различных овощей для пропитания", — сказал участник эксперимента Гао Хань.

По словам главного конструктора, работа по разведению растений была хорошей терапией для борьбы с негативным эффектом от изоляции.

Участники эксперимента имели доступ к интернету. Они могли играть в шахматы, заниматься йогой, изучать английский язык и слушать радио. Каждую неделю студенты должны были проходить медицинское обследование.

Ученые проанализируют данные о физическом и психологическом состоянии волонтеров, результаты тестов и разработают более компактную биогенеративную систему жизнеобеспечения, которая в будущем может устанавливаться на космических лабораториях и зондах по исследованию Луны и Марса.

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