Астрономы нашли самую прожорливую черную дыру во Вселенной

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Австралийские астрофизики нашли в созвездии Южной Рыбы рекордно прожорливую сверхмассивную черную дыру J2157-3602, которая сможет съесть наше Солнце всего за два дня. Ее фотографии были опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

"Эта черная дыра растет так быстро, что она сияет в тысячи раз ярче, чем вся остальная галактика. Ее свечение вырабатывается огромной массой газа, который она постоянно засасывает в себя. Если бы она находилась в Млечном Пути, то она бы сияла в 10 раз ярче, чем Луна, и затмевала бы своим светом все звезды", — отмечает Кристиан Вольф (Christian Wolf) из Национального университета Австралии в Канберре.

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

Эти выбросы, как сегодня считают астрономы, являются результатом того, что черные дыры не способны поглощать материю в неограниченных количествах. Существует некая граница, которую астрофизики называют пределом Эддингтона, при достижении которой материя начинает скапливаться в окрестностях черной дыры в виде горячего "бублика" из материи, диска аккреции, где частицы материи трутся друг об друга, разогреваются до сверхвысоких температур и выбрасываются черной дырой в космос.

Как рассказывает Вольф, открытие аномально тяжелых черных дыр, возникших в первые дни жизни Вселенной, заставляет ученых искать объекты, которые нарушали бы этот лимит и объясняли бы существование этих загадочных гигантов. Пока астрономам удалось найти лишь несколько черных дыр, вплотную подбирающихся к пределу Эддингтона, но не превышающих его.

Вольф и его коллеги открыли первого кандидата на подобную роль, изучая далекие галактики, расположенные в созвездии Южной Рыбы. Во время этих наблюдений, внимание ученых, как вспоминает астрофизик, привлекла необычно яркая одинокая звезда, находившаяся в стороне от групп галактик и уже известных звездных скоплений.

Проанализировав ее спектр, австралийские астрономы с удивлением осознали, что имеют дело не со звездой, а с галактикой, удаленной от нас на 12,2 миллиарда световых лет. Главным источником ее свечения оказалась гигантская черная дыра, чья масса была в 20 миллиардов раз выше, чем у Солнца, а яркость — в 695 триллионов раз, что вплотную подходит к пределу Эддингтона.

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven Астрономы впервые увидели "бублик", который ест черная дыра

Как отмечает Вольф, большая часть этого света возникла в результате "растягивания" рентгеновского и ультрафиолетового свечения J2157-3602 на пути к Земле. Соответственно, если бы эта черная дыра находилась в центре Млечного Пути, то жизни на нашей планете бы не существовало, так как ее бы уничтожило излучение этого объекта.

"Мы не знаем, как возник этот объект за столь короткое время. Мы надеемся, что нам удастся найти еще более прожорливые черные дыры, которые помогут нам раскрыть секрет их рождения и узнать, какую роль они сыграли в "просветлении" Вселенной в первые эпохи ее жизни", — заключает ученый.