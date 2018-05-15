Производитель спутника "Глонасс-М" назвал дату нового запуска

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спутник "Глонасс-М" запустят 17 июня для замены вышедшего из строя аппарата Глонасс № 734, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-изготовителя спутника "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.

Ранее Тестоедов говорил РИА Новости, что спутник запустят в середине июня.

"Запуск запланирован на 17 июня", — сказал он.

Новый аппарат войдет в состав орбитальной группировки, даже если работоспособность спутника №734, превысившего свой гарантийный срок на орбите, удастся восстановить.

Кроме того, неоднократно сообщалось, что группировка будет пополняться по мере оперативной необходимости.