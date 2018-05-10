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Ученые рассказали, что произошло с "ядерной горой" в КНДР

21:0010.05.2018
(обновлено: 21:49 10.05.2018)
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© AFP 2018 / Jung Yeon-JeТрансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в СеулеТрансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Последние ядерные испытания, произведенные КНДР под горой Мантапсан в сентябре прошлого года, не уничтожили полигон, но привели к тому, что она "раздулась" в стороны на 3,5 метра и просела на 50 сантиметров, заявляют физики в статье, опубликованной в журнале Science.

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service
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"Высота горы может уменьшиться еще сильнее, так как процесс ее сжатия, начавшийся после взрыва, пока еще не завершен. Наши данные показывают, что взрыв произошел на глубине в примерно 450 метров от вершины Мантапсана и испарил такое количество пород, которое можно было бы вместить на футбольный стадион. На мгновение он поднял высоту горы на 3-4 метра", — заявил Дуглас Дрегер (Douglas Dreger) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Северная Корея стала "нелегальной" ядерной державой в октябре 2006 года после того, как ее военные и ученые провели первый подземный ядерный взрыв, подорвав небольшой ядерный боезаряд мощностью в 1-2 килотонны на полигоне Пунгери под горой Мантапсан. В последующие годы военные КНДР провели еще пять тестов.

Последнее из них состоялось 3 сентября 2017 года, когда власти Северной Кореи объявили об успешном испытании термоядерного боезаряда мощностью в несколько сотен килотонн. За этим вызовом международному сообществу следили спецслужбы и ученые по всему миру. И те, и другие зафиксировали необычную странность – сейсмометры нашли следы не одного, а двух взрывов, вызвавших землетрясения магнитудой в 5,2 и 4,5 по шкале MMS.

Тем не менее, ЦТАК и другие официальные органы печати КНДР сообщали лишь об одном взрыве, что заставило ученых, политиков и экспертов спорить о том, что реально произошло под горой Мантапсан. Масла в огонь подлили сообщения японской телерадиокомпании Asahi TV, утверждавшей, что взрыв привел к обвалу туннеля, который вел в центральную камеру полигона, его выходу из строя и гибели двух сотен человек, в том числе ведущих специалистов ядерной программы.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2018
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Дрегер и его коллеги проверили эти утверждения, воспользовавшись тем, что сразу два геодезических спутника, немецкий аппарат TerraSAR-X и его японский "коллега" ALOS-2 пролетали над горой Мантапсан в момент взрыва. Оба этих зонда оснащены мощными 3D-радарами, которые позволили ученым получить трехмерные "слепки" горы до испытания и сразу после него.

Сравнивая эти снимки, физики смогли локализовать место, где произошел взрыв, вычислить его точную мощность, понять, чем был вызван второй сейсмический удар и оценить общие последствия взрыва.

Как оказалось, водородная бомба была расположена практически прямо под вершиной горы, и имела мощность примерно в 170-300 килотонн тротилового эквивалента. Подобные значения близки к тем, о которых говорили власти КНДР и китайское правительство, но расходятся с предсказаниями сейсмологов, считавших, что бомба была слабее и находилась в километре к северо-востоку от реального места подрыва.

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Второй источник подземных толчков, как показали замеры физиков, появился примерно через 8,5 минут после первого взрыва и находился примерно в 700 метрах югу от водородной бомбы, ближе к поверхности горы. Эти колебания, как считают ученые, возникли в результате обвала небольшой подземной пещеры, возникшей после предыдущих взрывов, или части тоннеля, через который бомба была доставлена в центр Мантапсана.

Этот обвал, как считает Дрегер, вряд ли сделал полигон непригодным для работы и привел к массовой гибели людей. По его словам, обрушилась лишь половина тоннеля, а остальные части комплекса остались нетронутыми, а повреждения в породах самой горы были не такими масштабными, как на то указывали только сейсмические данные.

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