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РИА Наука
РИА Наука

Япония начала поиски следов "новой физики" в аннигиляции антиматерии

13:0327.04.2018
02600
© Фото : KEKДетектор Belle II и коллайдер SUPERKEK-B. Архивное фотоДетектор Belle II и коллайдер SUPERKEK-B. Архивное фото
© Фото : KEK

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Японский коллайдер SuperKEKB с частично российским "сердцем" официально начал свою работу, столкнув два рекордно тонких и плотных пучка электронов и позитронов, сообщает сайт лаборатории KEK.

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© SuperKEK-B collaboration
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"Мы потратили семь лет на улучшение работы нашего эксперимента и теперь мы с удовольствием заявляем о начале работы SuperKEKB. Я с нетерпением ожидаю получения первых данных с детектора Belle II, которые, как мы надеемся, помогут нам понять природу Вселенной", — заявил Масанори Ямаути (Masanori Yamauchi), генеральный директор KEK.

Первые столкновения в "сердце" коллайдера, в создании которого приняли участие физики из МФТИ, ИЯФ СО РАН и других российских научных центров, начались вчера в полночь по японскому времени (в 6 часов вечера по Москве).

Подготовка к его запуску, как отмечает пресс-служба KEK, стартовала еще в марте, когда инженеры лаборатории и их международные партнеры завершили сборку всех магнитов и прочих систем ускорителя. Первые пучки электронов и позитронов были запущены в кольцо SuperKEKB и разогнаны в конце марта, и последующий месяц ученые потратили на тонкую настройку и корректировку свойств этих потоков частиц.

Сейчас частота столкновений материи и антиматерии в Belle II остается относительно невысокой. Ближайшие недели и месяцы научная команда SuperKEKB потратит на повышение этого показателя до значений, превышающих в 40 раз рекорд KEKB, предшественника нового коллайдера.

Детектор Belle II и коллайдер SUPERKEK-B
© Фото : KEK
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Ускоритель частиц KEKB был построен в Японии в 1999 году для поиска ответов на одну из главных загадок физики – почему Вселенная состоит почти полностью из видимой материи и почти не содержит в себе антиматерии, а также по какой причине частицы и античастицы в некоторых случаях ведут себя по-разному при распадах и превращениях.

За годы своей работы KEKB и подключенный к нему детектор Belle подтвердили, что симметрия зарядов и четности при взаимодействиях некоторых частиц и античастиц действительно нарушается, а также раскрыли свойства нескольких фундаментально важных процессов в физике элементарных частиц.

В апреле прошлого года специалисты лаборатории KEK, где установлен этот ускоритель частиц, и российские физики объявили о завершении сборки и установки детектора Belle II – главного научного инструмента обновленного коллайдера, получившего имя SuperKEKB. Длина его кольца составляет внушительные три километра, а масса детектора превышает 40 тонн.

Во время технических работ на коллайдере ВЭПП-2000
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главное отличительное свойство этого ускорителя – частицы в нем будут сжиматься в узкие пучки, чья толщина будет сопоставима с размерами человеческого волоса. Благодаря этому в нем каждую секунду будут сталкиваться и взаимно аннигилироваться по 30 тысяч электронов и позитронов.

Новый японский коллайдер за семь лет своей работы сможет породить около 200 миллиардов В-мезонов, наблюдения за распадами которых, как надеются исследователи, работающие с SuperKEKB, помогут понять, есть ли у Стандартной модели шансы на выживание и существует ли "новая физика" за ее пределами.

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