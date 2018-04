МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа исследователей из Японии обнаружила, что химическое соединение на основе витамина А способно предотвращать рецидив гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) — наиболее распространенной разновидности рака печени, сообщает портал MedicalXpress. Итоги работы ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ежегодно в мире от развития ГЦК умирают около 600 тысяч человек. На начальной стадии с болезнью можно эффективно бороться с помощью хирургического вмешательства и других методов лечения, однако во множестве случаев происходят рецидивы, и болезнь становится неизлечимой.

Для того, чтобы понять, как остановить возвращение болезни, ученые взяли частицы тканей печени у онкобольных, принимавших высокие дозы ациклического ретиноида после хирургической операции. В ходе исследования выяснилось, что соединение уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN, который способствует развитию опухолей. Результаты анализа также показали, что подавление активности MYCN в клетках рака тормозит рост злокачественной ткани и увеличивает число отмерших клеток.

Медики приступили к клиническим испытаниям ациклического ретиноида с участием пациентов в Корее, Тайване и Сингапуре.