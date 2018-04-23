РКК "Энергия" подтвердила, что Россия предоставит Анголе частоты связи

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ангола получит частоты на российских спутниках связи в компенсацию за утрату первого национального космического аппарата Аngosat-1, подтвердил гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев – корпорации-создателя признанного неработоспособным аппарата.

Ранее об этом заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью Роча.

"На период, пока будет вестись работа над аналогом спутника Аngosat-2, мы предоставляем Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи. Также будет оказано всестороннее содействие Центру управления полетом в Фунде. В ближайшее время будут согласованы технические параметры Аngosat-2, и мы приступим к его изготовлению", – заявил Солнцев, слова которого приводятся в сообщении предприятия.

РКК "Энергия" также подтвердила намерение выполнить все контрактные обязательства по участию в создании системы спутниковой связи и телевещания Анголы.

Как сообщалось ранее, запуск Angosat-2 планируется провести в течение 30 месяцев, начиная с 24 апреля 2018 года. Новый аппарат будет построен РКК "Энергия" взамен потерянного спутника в соответствии с пунктом 12 контракта на изготовление Angosat-1.

Экспортный контракт на 327,6 миллиона долларов был заключен 26 июня 2009 года между министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы и "Рособоронэкспортом". Исполнителем работ была назначена корпорация "Энергия". В 2011 году Внешэкономбанк, Росэксимбанк, ВТБ и Газпромбанк заключили с минфином Анголы кредитное соглашение, согласно которому африканской стране была предоставлена кредитная линия на 278,46 миллиона долларов сроком на 13 лет. В итоге 252,5 миллиона долларов пошло на изготовление самого спутника, еще 20,8 миллиона долларов — на аренду орбитальной позиции. Полномасштабная разработка спутника началась в конце 2013 года. В 2015 году в Луанде началось строительство центра управления полетом спутника. Наземная инфраструктура строилась за счет Анголы и обошлась в 54,3 миллиона долларов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что России придется оплатить изготовление спутника за свой счет, поскольку при стоимости изготовления в 252 миллиона долларов он был застрахован меньше чем на половину этой суммы.

Спутник Angosat-1 произвела Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Предшественник этого предприятия ОКБ-1 первым запустило в космос искусственный спутник, а затем и Юрия Гагарина.

Предыдущий спутник производства РКК "Энергия" вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов. В настоящее время предприятие строит спутник ему на замену. Помимо EgyptSat-2, в 2015 году из строя вышли еще два спутника российского производства, построенных для иностранных заказчиков. Это были AMOS-5, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Израиля, а также "Кондор-Э", изготовленный для ЮАР в корпорации "НПО машиностроения".