МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, что однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают вероятность развития болезни Паркинсона в будущем, пишет Sciencedaily.

В исследовании приняли участие более трехсот тысяч пожилых людей, чьи данные изучали на протяжении 12 лет. Медики полагают, что обнаруженные результаты применимы к любым категориям пациентов.

Выяснилось, что люди с травмой головы в 71 проценте случаев страдали от болезни Паркинсона, в то время как для всех остальных риск ее развития составляет от одного до двух процентов. У пациентов с серьезными травмами эта цифра составляла 83 процента.

Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у всех остальных.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. В настоящий момент оно считается неизлечимым.