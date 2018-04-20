Российскому искусственному интеллекту зададут стандарты распознавания лиц

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовит стандарты для распознавания искусственным интеллектом речи и лиц, рассказал заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.
"В России уже ведется разработка отдельных документов для стандартизации технологий искусственного интеллекта. В первую очередь мы планируем предлагать документы в области речи и распознавания лиц. Мы очень заинтересованы в международном сотрудничестве в этих и других областях", — приводятся его слова в сообщении пресс-службы ФПИ, поступившем в РИА Новости.
Такое заявление Гарбук сделал, выступая в Пекине на первом заседание подкомитета по стандартизации в области искусственного интеллекта Объединенного технического комитета по стандартизации ISO. В мероприятии помимо ФПИ приняли участие представители Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН".
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.