СМИ: египетские археологи, возможно, нашли гробницу жены Тутанхамона

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Египетские археологи успешно локализовали и раскопали вход в предполагаемую усыпальницу Анхесенамон, супруги знаменитого фараона Тутанхамона, сообщает онлайн-издание LiveScience.
Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.
Discovery Channel is filming archaeologists digging for the body of Tutankhamun's wife Ankhesenamun https://t.co/5fW3dpvnLP pic.twitter.com/tSQnpzTp8M— Tsewole Panseh (@TsewolePanseh) April 11, 2018
Летом этого года Захи Хавасс, известный археолог и бывший министр по делам древностей Египта, заявил, что его команде удалось найти предположительный вход в гробницу Анхесенамон, расположенную глубоко под землей рядом с усыпальницей Эйе. Он пообещал лично возглавить раскопки и доказать, что это действительно так.
Эти раскопки, как передает LiveScience, начались в январе этого года. В них участвовало свыше ста археологов и их добровольных помощников, чьи результаты работы пока держатся в секрете от публики по воле телеканала Discovery, спонсирующего эти раскопки, и министерства по делам древностей.
С другой стороны, на сайте канала были недавно опубликованы первые фотографии с раскопок, которые говорят о том, что Хавассу и его единомышленникам действительно удалось найти вход в гробницу. Сам археолог не подтверждает, но и не отрицает этого.
Как предполагает LiveScience, бывший министр может объявить об этом открытии на лекции, которую он прочитает на ежегодной встрече египтологов из Американского центра изучения Египта. Она состоится 20 апреля в американском Тусоне.