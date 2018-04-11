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РИА Наука
РИА Наука

СМИ: египетские археологи, возможно, нашли гробницу жены Тутанхамона

14:2811.04.2018
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© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в ЕгиптеГробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Египетские археологи успешно локализовали и раскопали вход в предполагаемую усыпальницу Анхесенамон, супруги знаменитого фараона Тутанхамона, сообщает онлайн-издание LiveScience.

Один из саркофагов фараона Египта Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
Археологи начали поиски гробницы супруги Тутанхамона
Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь царицы Нефертити и знаменитого фараона-реформатора Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице Тутанхамона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая – может быть как и Анхесенамон, так и его сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Летом этого года Захи Хавасс, известный археолог и бывший министр по делам древностей Египта, заявил, что его команде удалось найти предположительный вход в гробницу Анхесенамон, расположенную глубоко под землей рядом с усыпальницей Эйе. Он пообещал лично возглавить раскопки и доказать, что это действительно так.

Эти раскопки, как передает LiveScience, начались в январе этого года. В них участвовало свыше ста археологов и их добровольных помощников, чьи результаты работы пока держатся в секрете от публики по воле телеканала Discovery, спонсирующего эти раскопки, и министерства по делам древностей.

Гробница Тутанхамона в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Гробницу фараона Тутанхамона вновь изучают в поисках захоронения Нефертити

С другой стороны, на сайте канала были недавно опубликованы первые фотографии с раскопок, которые говорят о том, что Хавассу и его единомышленникам действительно удалось найти вход в гробницу. Сам археолог не подтверждает, но и не отрицает этого.

Как предполагает LiveScience, бывший министр может объявить об этом открытии на лекции, которую он прочитает на ежегодной встрече египтологов из Американского центра изучения Египта. Она состоится 20 апреля в американском Тусоне.

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