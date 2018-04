СМИ: египетские археологи, возможно, нашли гробницу жены Тутанхамона

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Египетские археологи успешно локализовали и раскопали вход в предполагаемую усыпальницу Анхесенамон, супруги знаменитого фараона Тутанхамона, сообщает онлайн-издание LiveScience.

Помимо причин и истории смерти Тутанхамона, археологи и египтологи сегодня активно спорят о том, где была захоронена его жена Анхесенамон, дочь царицы Нефертити и знаменитого фараона-реформатора Аменхотепа, приходившаяся ему сестрой по отцовской линии. В гробнице Тутанхамона было найдено несколько мумий женщин и девочек, одна из которых является его дочерью, а вторая – может быть как и Анхесенамон, так и его сестрой.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и правила после его смерти несколько лет, выйдя замуж за бывшего верховного советника фараона, Эйе, жреца бога Амона. По этой причине многие египтологи полагают, что царица была захоронена отдельно от своего первого мужа, в другой гробнице в Долине Царей. Так как ее мумия так и не была найдена, споры о ее захоронении продолжаются и по сей день.

Discovery Channel is filming archaeologists digging for the body of Tutankhamun's wife Ankhesenamun https://t.co/5fW3dpvnLP pic.twitter.com/tSQnpzTp8M