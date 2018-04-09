В Минприроды поделились планами строительства ледостойкой платформы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запланированная к постройке ледостойкая платформа "Северный полюс" станет настоящим научно-исследовательским судном для изучения Северного Ледовитого океана, заявил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

ак сообщалось ранее, правительство России приняло решение выделить почти 7 миллиардов рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год. Исполнителем работ определено предприятие "Адмиралтейские верфи".

"Это не просто плавучий дом во льдах, а настоящее научно-исследовательское судно с соответствующей научной аппаратурой, которую не надо будет возить с материка, оно будет на постоянной основе размещено на платформе. Возможности судна позволят проводить все необходимые исследования о состоянии, качестве и движении льда, воды, морских пространств, динамике льдообразования, а также выполнять многие другие изыскания", – сказал Кириллов.

По его словам, основная задача при строительстве платформы – создать современные условия проведения арктических экспедиций. После создания платформы полярники получат удобные условия для своей работы и сделают научные изыскания более современными.

"Надо отдать должное, что руководство страны понимает значимость этого проекта, который является одним из приоритетных в развитии Арктики, освоении Северного морского пути, развития на нём грузоперевозок, которые сократят срок перевозки грузов между Европой и Азией", – добавил Кириллов.

Он также отметил, что Арктика – это хрупкий с точки зрения экологии регион.

"Нарушить там что-то легко, а восстанавливать потом придётся десятилетиями. Такая ледостойкая платформа как разу нужна для того, чтобы наблюдать за возможными воздействиями на экосистему Арктики в результате активного хозяйственного освоения Севморпути", – заключил собеседник агентства.